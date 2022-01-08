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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220108/taldykorgan-1766942779.html
В Талдыкоргане установилась тишина
В Талдыкоргане установилась тишина - РИА Новости, 08.01.2022
В Талдыкоргане установилась тишина
Тишина установилась в казахстанском Талдыкоргане, где еще с утра были слышны выстрелы, крупные магазины пока не работают, передает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T11:24
2022-01-08T12:40
беспорядки в казахстане
в мире
оон
одкб
жанаозен
актау
талдыкорган
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Тишина установилась в казахстанском Талдыкоргане, где еще с утра были слышны выстрелы, крупные магазины пока не работают, передает Sputnik Казахстан."Утром еще были слышны выстрелы в районе СИЗО. Сейчас в городе тишина, но большинство жителей продолжают сидеть дома", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Sputnik Казахстан.Отмечается, что на центральной площади стоит разбитая накануне спецтехника. Стратегические объекты - областной акимат, телевидение, здания областной и городской полиции - усиленно охраняют полицейские, вооруженные огнестрельным оружием. Официальных данных о пострадавших пока нет. Антитеррористическая операция продолжается.Как передает Sputnik Казахстан, спрос на горюче-смазочные материалы сохраняется. Помимо двух АЗС на окраине, в городе заработали еще две автозаправки. Крупные магазины закрыты. Действуют лишь мелкие ларьки, где люди ждут подвоза хлеба и других необходимых продуктов питания. Не во всех районах города граждане могут воспользоваться мобильными приложениями банков, по какой причине - неизвестно. Мобильный интернет отсутствует.Ранее Sputnik Казахстан сообщал о выстрелах в районе СИЗО в пятницу вечером. Тогда корреспондент агентства уточнила, что в МВД ей подтвердили информацию о нападении на СИЗО, эта атака была отбита.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, оон, одкб, жанаозен, актау, талдыкорган, касым-жомарт токаев, sputnik казахстан
11:24 08.01.2022 (обновлено: 12:40 08.01.2022)
 
В Талдыкоргане установилась тишина

В Талдыкоргане, где утром слышали стрельбу, установилась тишина

© REUTERS / Turar KazangapovПолиция и военные на блок-посту в Нур-Султане, Казахстан
Полиция и военные на блок-посту в Нур-Султане, Казахстан - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / Turar Kazangapov
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Тишина установилась в казахстанском Талдыкоргане, где еще с утра были слышны выстрелы, крупные магазины пока не работают, передает Sputnik Казахстан.
"Утром еще были слышны выстрелы в районе СИЗО. Сейчас в городе тишина, но большинство жителей продолжают сидеть дома", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Sputnik Казахстан.
Отмечается, что на центральной площади стоит разбитая накануне спецтехника. Стратегические объекты - областной акимат, телевидение, здания областной и городской полиции - усиленно охраняют полицейские, вооруженные огнестрельным оружием. Официальных данных о пострадавших пока нет. Антитеррористическая операция продолжается.
Как передает Sputnik Казахстан, спрос на горюче-смазочные материалы сохраняется. Помимо двух АЗС на окраине, в городе заработали еще две автозаправки. Крупные магазины закрыты. Действуют лишь мелкие ларьки, где люди ждут подвоза хлеба и других необходимых продуктов питания. Не во всех районах города граждане могут воспользоваться мобильными приложениями банков, по какой причине - неизвестно. Мобильный интернет отсутствует.
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Ранее Sputnik Казахстан сообщал о выстрелах в районе СИЗО в пятницу вечером. Тогда корреспондент агентства уточнила, что в МВД ей подтвердили информацию о нападении на СИЗО, эта атака была отбита.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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