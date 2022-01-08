https://ria.ru/20220108/stantsiya-1766932707.html

В создание кислородной станции под Саратовом вложат 1,3 миллиарда рублей

В создание кислородной станции под Саратовом вложат 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.01.2022

В создание кислородной станции под Саратовом вложат 1,3 миллиарда рублей

АО "Металлургический завод Балаково" (входит в холдинг "Новосталь-М") к 2024 году планирует вложить свыше 1,3 миллиарда рублей в строительство комплекса... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T09:41

2022-01-08T09:41

2022-01-08T13:16

экономика

балаково

саратовская область

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САРАТОВ, 8 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. АО "Металлургический завод Балаково" (входит в холдинг "Новосталь-М") к 2024 году планирует вложить свыше 1,3 миллиарда рублей в строительство комплекса производства кислорода в городе Балаково Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития региона."Металлургический завод Балаково" реализует ряд крупных инвестиционных проектов… В целях обеспечения новых производственных комплексов техническими инертными газами реализуется проект по строительству комплекса производства кислорода и разделения воздуха с объемом инвестиций более 1,3 миллиарда рублей, созданием 55 рабочих мест, срок реализации - 2021-2024 годы", - сказали в пресс-службе.Основные активы металлургического холдинга "Новосталь-М" - Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ) и Металлургический завод "Балаково". Общий объем выпускаемой продукции предприятий превышает 2,9 миллиона тонн в год. Мощность металлургического завода в Балаково составляет 1,2 миллиона тонн сортового проката в год, на этом предприятии трудится более 1,4 тысячи работников.

https://ria.ru/20211221/kislorod-1764796738.html

балаково

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экономика, балаково, саратовская область