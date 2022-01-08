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В создание кислородной станции под Саратовом вложат 1,3 миллиарда рублей
В создание кислородной станции под Саратовом вложат 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.01.2022
В создание кислородной станции под Саратовом вложат 1,3 миллиарда рублей
АО "Металлургический завод Балаково" (входит в холдинг "Новосталь-М") к 2024 году планирует вложить свыше 1,3 миллиарда рублей в строительство комплекса... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T09:41
2022-01-08T09:41
2022-01-08T13:16
экономика
балаково
саратовская область
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САРАТОВ, 8 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. АО "Металлургический завод Балаково" (входит в холдинг "Новосталь-М") к 2024 году планирует вложить свыше 1,3 миллиарда рублей в строительство комплекса производства кислорода в городе Балаково Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития региона."Металлургический завод Балаково" реализует ряд крупных инвестиционных проектов… В целях обеспечения новых производственных комплексов техническими инертными газами реализуется проект по строительству комплекса производства кислорода и разделения воздуха с объемом инвестиций более 1,3 миллиарда рублей, созданием 55 рабочих мест, срок реализации - 2021-2024 годы", - сказали в пресс-службе.Основные активы металлургического холдинга "Новосталь-М" - Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ) и Металлургический завод "Балаково". Общий объем выпускаемой продукции предприятий превышает 2,9 миллиона тонн в год. Мощность металлургического завода в Балаково составляет 1,2 миллиона тонн сортового проката в год, на этом предприятии трудится более 1,4 тысячи работников.
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экономика, балаково, саратовская область
09:41 08.01.2022 (обновлено: 13:16 08.01.2022)
В создание кислородной станции под Саратовом вложат 1,3 миллиарда рублей
"Новосталь-М" вложит 1,3 миллиарда рублей в создание кислородной станции под Саратовом