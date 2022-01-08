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Белый дом назвал Россию главной угрозой европейской безопасности

Белый дом назвал Россию главной угрозой европейской безопасности - РИА Новости, 08.01.2022

Белый дом назвал Россию главной угрозой европейской безопасности

Высокопоставленный представитель администрации США накануне начала женевских переговоров с Россией заявил, что от нее последние десятилетия исходит "главная... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T22:09

2022-01-08T22:09

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Высокопоставленный представитель администрации США накануне начала женевских переговоров с Россией заявил, что от нее последние десятилетия исходит "главная угроза европейской безопасности".Россия и США начинают в понедельник переговоры о безопасности в Европе с двусторонней встречи в Женеве, за которой последуют контакты на площадках НАТО и ОБСЕ. В воскресенье, как сообщили в Вашингтоне, пройдет предварительная часть переговоров."У нас есть что обозначить из собственных обеспокоенностей. И это имеет критическую важность, поскольку каждый, кто знаком с историей, понимает, что главная угроза европейской безопасности на протяжении последних нескольких десятилетий исходила от России и сил, союзных ей", - сказал представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга.По его утверждению, "Россия дважды вторгалась и оккупировала территории соседних стран, вмешивалась в мириады выборов, в том числе и наши, использовала химическое оружие для убийств, нарушала фундаментальные соглашения в сфере контроля над вооружениями, такие как ДРСМД (Договор о ракетах средней и меньшей дальности – ред.)"."Так что любой серьезный разговор с Россией о европейской безопасности должен будет затрагивать эти вопросы, которые, естественно, не нашли отражения в российских предложениях", - заявил чиновник Белого дома.Россия отвергает все эти обвинения. В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220102/bayden-1766399056.html

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сша, москва, нато, администрация президента сша, обсе, россия