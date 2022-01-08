21:01 08.01.2022 (обновлено: 21:20 08.01.2022)
В Турции сообщили о гибели троих военных при взрыве на границе с Сирией
Министерство нацобороны Турции: трое солдат погибли при взрыве на границе с Сирией
© AP Photo / Vadim GhirdaТурецкие солдаты стоят на холме на границе между Турцией и Сирией
© AP Photo / Vadim Ghirda
Турецкие солдаты стоят на холме на границе между Турцией и Сирией
АНКАРА, 8 янв — РИА Новости. Во время взрыва на границе с Сирией погибли трое турецких солдат, сообщило Министерство национальной обороны.
"В результате взрыва самодельных взрывных устройств, заложенных террористами в Акчакале (Шанлыурфа, на границе с САР. — Прим. ред.), 8 января 2022 года погибли трое наших военнослужащих", — говорится в сообщении.
Министерство обнародовало имена и фамилии погибших.
На северо-западе Сирии в 2017 году создали зону деэскалации. С 6 марта 2020-го, после договоренностей России и Турции, там действует режим прекращения огня, но террористы регулярно нарушают перемирие. С 2017-го Анкара провела в северных районах Сирии три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.
Анкара и Москва договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации в северо-восточных районах Сирии. Российская военная полиция и сирийские военные прибыли в районы, граничащие с зоной проведения турецкой операции. Курдским формированиям дали 150 часов, чтобы освободить 30-километровую зону от границы с Турцией. После отвода подразделений Турция и Россия приступили к совместному патрулированию.