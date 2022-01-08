https://ria.ru/20220108/soldaty-1766996335.html

В Турции сообщили о гибели троих военных при взрыве на границе с Сирией

В Турции сообщили о гибели троих военных при взрыве на границе с Сирией - РИА Новости, 08.01.2022

В Турции сообщили о гибели троих военных при взрыве на границе с Сирией

Во время взрыва на границе с Сирией погибли трое турецких солдат, сообщило Министерство национальной обороны. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T21:01

2022-01-08T21:01

2022-01-08T21:20

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АНКАРА, 8 янв — РИА Новости. Во время взрыва на границе с Сирией погибли трое турецких солдат, сообщило Министерство национальной обороны."В результате взрыва самодельных взрывных устройств, заложенных террористами в Акчакале (Шанлыурфа, на границе с САР. — Прим. ред.), 8 января 2022 года погибли трое наших военнослужащих", — говорится в сообщении.Министерство обнародовало имена и фамилии погибших.На северо-западе Сирии в 2017 году создали зону деэскалации. С 6 марта 2020-го, после договоренностей России и Турции, там действует режим прекращения огня, но террористы регулярно нарушают перемирие. С 2017-го Анкара провела в северных районах Сирии три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.Анкара и Москва договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации в северо-восточных районах Сирии. Российская военная полиция и сирийские военные прибыли в районы, граничащие с зоной проведения турецкой операции. Курдским формированиям дали 150 часов, чтобы освободить 30-километровую зону от границы с Турцией. После отвода подразделений Турция и Россия приступили к совместному патрулированию.

https://ria.ru/20220108/siriya-1766987291.html

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в мире, алеппо, сирия