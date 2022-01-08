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Максимальное число техники будет очищать Москву от снега, заявил заммэра
Максимальное число техники будет очищать Москву от снега, заявил заммэра - РИА Новости, 08.01.2022
Максимальное число техники будет очищать Москву от снега, заявил заммэра
Очищать Москву от последствий снегопада будет максимальное число техники и бригад ручной уборки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T17:19
2022-01-08T17:19
общество
москва
петр бирюков
telegram (приложение)
московское центральное кольцо (мцк)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Очищать Москву от последствий снегопада будет максимальное число техники и бригад ручной уборки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, снегопад начнется после 15.00 9 января и завершится во второй половине дня 10 января. Наиболее интенсивными осадки будут в вечерние и ночные часы воскресенья. Для очистки города от снега будет задействовано максимальное количество снегоуборочной, погрузочной, роторной и другой техники, бригад ручной уборки, дворников. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам", – цитируют в сообщении заммэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что по мере выпадения осадков коммунальная техника приступит к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторится несколько раз."Просим автомобилистов заранее планировать поездки с учетом погодных условий и работы спецтехники", - дополняется в сообщении.
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общество, москва, петр бирюков, telegram (приложение), московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы
17:19 08.01.2022
 
Максимальное число техники будет очищать Москву от снега, заявил заммэра

Заммэра Москвы Бирюков: максимальное число техники будет очищать столицу от снега

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Очищать Москву от последствий снегопада будет максимальное число техники и бригад ручной уборки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, снегопад начнется после 15.00 9 января и завершится во второй половине дня 10 января. Наиболее интенсивными осадки будут в вечерние и ночные часы воскресенья. Для очистки города от снега будет задействовано максимальное количество снегоуборочной, погрузочной, роторной и другой техники, бригад ручной уборки, дворников. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам", – цитируют в сообщении заммэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что по мере выпадения осадков коммунальная техника приступит к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторится несколько раз.
"Просим автомобилистов заранее планировать поездки с учетом погодных условий и работы спецтехники", - дополняется в сообщении.
Городские службы оперативно устраняют последствия сильного снегопада, пришедшего в Москву во вторник и в среду. По данным метеорологов, всего в столице за эти дни выпало 15% месячной нормы осадков. Прирост свежего снега составил до 6 сантиметров, уточнили в комплексе городского хозяйства Москвы. Наибольшее количество осадков было зафиксировано в центре, на севере, северо-востоке, юго-востоке и юго-западе столицы. - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
Вчера, 14:17
Дорожные монстры: кто не дает Москве увязнуть в снежном плену
 
ОбществоМоскваПетр БирюковTelegram (приложение)Московское центральное кольцо (МЦК)Городское хозяйство Москвы
 
 
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