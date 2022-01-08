https://ria.ru/20220108/snegopad-1766977490.html

Максимальное число техники будет очищать Москву от снега, заявил заммэра

Максимальное число техники будет очищать Москву от снега, заявил заммэра - РИА Новости, 08.01.2022

Максимальное число техники будет очищать Москву от снега, заявил заммэра

Очищать Москву от последствий снегопада будет максимальное число техники и бригад ручной уборки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T17:19

2022-01-08T17:19

2022-01-08T17:19

общество

москва

петр бирюков

telegram (приложение)

московское центральное кольцо (мцк)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Очищать Москву от последствий снегопада будет максимальное число техники и бригад ручной уборки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, снегопад начнется после 15.00 9 января и завершится во второй половине дня 10 января. Наиболее интенсивными осадки будут в вечерние и ночные часы воскресенья. Для очистки города от снега будет задействовано максимальное количество снегоуборочной, погрузочной, роторной и другой техники, бригад ручной уборки, дворников. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам", – цитируют в сообщении заммэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что по мере выпадения осадков коммунальная техника приступит к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторится несколько раз."Просим автомобилистов заранее планировать поездки с учетом погодных условий и работы спецтехники", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220107/tekhnika-1766842913.html

москва

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общество, москва, петр бирюков, telegram (приложение), московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы