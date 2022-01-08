Как понять, что ваш смартфон умирает

02:17 08.01.2022 (обновлено: 12:37 08.01.2022)
Россиянам рассказали, как понять, что заканчивается срок службы смартфона
Эксперт Кашкин назвал признаками "умирания" смартфона зависания и частые перезагрузки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУкрашения в вагоне Новогоднего поезда московского метро "Еж3", который вышел в преддверии Нового года на Таганско-Краснопресненскую линию
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Современные смартфоны, особенно недорогие, уже не могут похвастаться длительным сроком службы. Доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал агентству "Прайм", как понять, что устройство пора менять.
Среди главных признаков эксперт перечислил частые перезагрузки, внезапные выключения и "зависания" смартфона, потеря сенсорной чувствительности экрана, а также вздутие батареи, сильный нагрев гаджета (даже в состоянии покоя), слишком быстрая разрядка устройства.
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Чтобы продлить срок службы смартфона, стоит соблюдать простые правила: удалять лишние приложения, периодически чистить память от "мусора", обзавестись прочным чехлом, а также регулярно перезагружать гаджет и ставить его подзаряжаться при уровне зарядки батареи в 20 процентов, советует специалист.