https://ria.ru/20220108/smartfon-1766917521.html

Как понять, что ваш смартфон умирает

Россиянам рассказали, как понять, что заканчивается срок службы смартфона - РИА Новости, 08.01.2022

Как понять, что ваш смартфон умирает

Современные смартфоны, особенно недорогие, уже не могут похвастаться длительным сроком службы. Доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T02:17

2022-01-08T02:17

2022-01-08T12:37

технологии

евгений кашкин

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Современные смартфоны, особенно недорогие, уже не могут похвастаться длительным сроком службы. Доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал агентству "Прайм", как понять, что устройство пора менять.Среди главных признаков эксперт перечислил частые перезагрузки, внезапные выключения и "зависания" смартфона, потеря сенсорной чувствительности экрана, а также вздутие батареи, сильный нагрев гаджета (даже в состоянии покоя), слишком быстрая разрядка устройства.Чтобы продлить срок службы смартфона, стоит соблюдать простые правила: удалять лишние приложения, периодически чистить память от "мусора", обзавестись прочным чехлом, а также регулярно перезагружать гаджет и ставить его подзаряжаться при уровне зарядки батареи в 20 процентов, советует специалист.

https://ria.ru/20220104/zaryadka-1766453380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, евгений кашкин