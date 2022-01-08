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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220108/siriya-1766987291.html
В Турции оценили вероятность трансграничной операции в Сирии
В Турции оценили вероятность трансграничной операции в Сирии - РИА Новости, 08.01.2022
В Турции оценили вероятность трансграничной операции в Сирии
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, отвечая на вопрос о вероятности трансграничной операции в Сирии, заявил, что Анкара предпримет все необходимые... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T19:18
2022-01-08T19:34
война в сирии
в мире
анкара
сирия
минобороны турции
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АНКАРА, 8 янв – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, отвечая на вопрос о вероятности трансграничной операции в Сирии, заявил, что Анкара предпримет все необходимые меры для безопасности границ."У нас есть миссия, долг. Что это? Безопасность наших границ, наших граждан. Мы до сих пор сделали все необходимое для этого и будем продолжать делать это в рамках международного права, принципов", - приводит слова министра агентство "Анадолу".Директор центра стратегических исследований Kafkassam в Анкаре Хасан Октай заявил ранее РИА Новости, что целью новой операции турецкой армии в Сирии может стать расширение приграничной буферной зоны до границы с Ираком. В свою очередь курдский политик, бывший спикер Курдских сил самообороны Африна (север провинции Алеппо) Рейзан Хеду рассказал РИА Новости, что в связи с участившимся артиллерийскими обстрелами со стороны Турции поселений в районе Тель-Рифат растет обеспокоенность среди гражданского населения. Мирные граждане боятся, что частые обстрелы проводятся в преддверии новой военной операции, в результате которой людям придется покинуть свои дома, как это было при захвате Африна в марте 2018 года.
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в мире, анкара, сирия, минобороны турции
19:18 08.01.2022 (обновлено: 19:34 08.01.2022)
 
В Турции оценили вероятность трансграничной операции в Сирии

Министр нацобороны Турции Акар: Анкара предпримет все меры для безопасности границ

© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкие военные ведут огонь в Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные ведут огонь в Сирии в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкие военные ведут огонь в Сирии в провинции Идлиб
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 янв – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, отвечая на вопрос о вероятности трансграничной операции в Сирии, заявил, что Анкара предпримет все необходимые меры для безопасности границ.
"У нас есть миссия, долг. Что это? Безопасность наших границ, наших граждан. Мы до сих пор сделали все необходимое для этого и будем продолжать делать это в рамках международного права, принципов", - приводит слова министра агентство "Анадолу".
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Директор центра стратегических исследований Kafkassam в Анкаре Хасан Октай заявил ранее РИА Новости, что целью новой операции турецкой армии в Сирии может стать расширение приграничной буферной зоны до границы с Ираком. В свою очередь курдский политик, бывший спикер Курдских сил самообороны Африна (север провинции Алеппо) Рейзан Хеду рассказал РИА Новости, что в связи с участившимся артиллерийскими обстрелами со стороны Турции поселений в районе Тель-Рифат растет обеспокоенность среди гражданского населения. Мирные граждане боятся, что частые обстрелы проводятся в преддверии новой военной операции, в результате которой людям придется покинуть свои дома, как это было при захвате Африна в марте 2018 года.
 
Война в СирииВ миреАнкараСирияМинобороны Турции
 
 
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