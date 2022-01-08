19:18 08.01.2022 (обновлено: 19:34 08.01.2022)
В Турции оценили вероятность трансграничной операции в Сирии
Министр нацобороны Турции Акар: Анкара предпримет все меры для безопасности границ
© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкие военные ведут огонь в Сирии в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкие военные ведут огонь в Сирии в провинции Идлиб
АНКАРА, 8 янв – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, отвечая на вопрос о вероятности трансграничной операции в Сирии, заявил, что Анкара предпримет все необходимые меры для безопасности границ.
"У нас есть миссия, долг. Что это? Безопасность наших границ, наших граждан. Мы до сих пор сделали все необходимое для этого и будем продолжать делать это в рамках международного права, принципов", - приводит слова министра агентство "Анадолу".
Директор центра стратегических исследований Kafkassam в Анкаре Хасан Октай заявил ранее РИА Новости, что целью новой операции турецкой армии в Сирии может стать расширение приграничной буферной зоны до границы с Ираком. В свою очередь курдский политик, бывший спикер Курдских сил самообороны Африна (север провинции Алеппо) Рейзан Хеду рассказал РИА Новости, что в связи с участившимся артиллерийскими обстрелами со стороны Турции поселений в районе Тель-Рифат растет обеспокоенность среди гражданского населения. Мирные граждане боятся, что частые обстрелы проводятся в преддверии новой военной операции, в результате которой людям придется покинуть свои дома, как это было при захвате Африна в марте 2018 года.