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В Роспотребнадзоре заявили, что изменение вкуса при "омикроне" бывает редко
В Роспотребнадзоре заявили, что изменение вкуса при "омикроне" бывает редко - РИА Новости, 08.01.2022
В Роспотребнадзоре заявили, что изменение вкуса при "омикроне" бывает редко
Жалобы на изменения вкуса и запаха при заражении штаммом коронавируса "омикрон" проявляются редко, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинической... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T03:22
2022-01-08T07:41
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
татьяна руженцова
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Жалобы на изменения вкуса и запаха при заражении штаммом коронавируса "омикрон" проявляются редко, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Штамм B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке в ноябре. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.То, что его могут подхватить уже переболевшие и вакцинированные, подтвердил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, инфицированного ВИЧ.ВОЗ признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и назвала его "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Симптомы нового варианта инфекции — от усталости до головной боли и ломоты в теле.По данным на 30 декабря, всего в России выявили 103 случая заражения "омикроном". Министр здравоохранения Михаил Мурашко 6 января сообщил, что в регионах новый штамм уже выявляют у тех, кто не покидал пределы страны.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна руженцова
03:22 08.01.2022 (обновлено: 07:41 08.01.2022)
 
В Роспотребнадзоре заявили, что изменение вкуса при "омикроне" бывает редко

Врач Роспотребнадзора Руженцова заявила, что изменение запаха при "омикроне" бывает редко

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Тест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Жалобы на изменения вкуса и запаха при заражении штаммом коронавируса "омикрон" проявляются редко, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"В случаях заражения вариантом "омикрон" характерные для COVID-19 жалобы на изменение вкуса и запаха регистрируются редко",- сказала она.
Штамм B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке в ноябре. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.
То, что его могут подхватить уже переболевшие и вакцинированные, подтвердил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, инфицированного ВИЧ.
ВОЗ признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и назвала его "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Симптомы нового варианта инфекции — от усталости до головной боли и ломоты в теле.
По данным на 30 декабря, всего в России выявили 103 случая заражения "омикроном". Министр здравоохранения Михаил Мурашко 6 января сообщил, что в регионах новый штамм уже выявляют у тех, кто не покидал пределы страны.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 18:40Распространение коронавируса
Мурашко заявил о выявлении "омикрона" у людей, не покидавших пределы страны
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииТатьяна Руженцова
 
 
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