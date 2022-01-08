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В Роспотребнадзоре заявили, что изменение вкуса при "омикроне" бывает редко

В Роспотребнадзоре заявили, что изменение вкуса при "омикроне" бывает редко - РИА Новости, 08.01.2022

В Роспотребнадзоре заявили, что изменение вкуса при "омикроне" бывает редко

Жалобы на изменения вкуса и запаха при заражении штаммом коронавируса "омикрон" проявляются редко, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинической... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T03:22

2022-01-08T03:22

2022-01-08T07:41

распространение коронавируса

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Жалобы на изменения вкуса и запаха при заражении штаммом коронавируса "омикрон" проявляются редко, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Штамм B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке в ноябре. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.То, что его могут подхватить уже переболевшие и вакцинированные, подтвердил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, инфицированного ВИЧ.ВОЗ признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и назвала его "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Симптомы нового варианта инфекции — от усталости до головной боли и ломоты в теле.По данным на 30 декабря, всего в России выявили 103 случая заражения "омикроном". Министр здравоохранения Михаил Мурашко 6 января сообщил, что в регионах новый штамм уже выявляют у тех, кто не покидал пределы страны.

https://ria.ru/20220106/omikron-1766781187.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна руженцова