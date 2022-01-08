Красавцы-вурдалаки: какие актеры становились вампирами
Роль Дэймона Сальваторе в "Дневниках вампира" принесла известность Иэну Сомерхолдеру. На днях ему исполнилось 43.
Роль Дэймона Сальваторе в "Дневниках вампира" принесла известность Иэну Сомерхолдеру. На днях ему исполнилось 43.
"Дракула" Фрэнсиса Форда Копполы едва ли не самая эротичная экранизация одноименного романа Брэма Стокера. Невесты монстра носили полупрозрачные платья, а укусы сопровождались стонами.
Графа сыграл Гэри Олдман. Чтобы лучше вжиться в роль, он даже спал в гробу!
"Дракула" Фрэнсиса Форда Копполы едва ли не самая эротичная экранизация одноименного романа Брэма Стокера. Невесты монстра носили полупрозрачные платья, а укусы сопровождались стонами.
Графа сыграл Гэри Олдман. Чтобы лучше вжиться в роль, он даже спал в гробу!
Черный костюм из латекса и корсет — униформа, в которой Селин в исполнении Кейт Бекинсейл охотилась на ликанов — так во франшизе "Другой мир" называли оборотней. Ее героиня была похожа на Тринити из "Матрицы". Такая же сильная, нежная и стильная. Только с клыками.
Черный костюм из латекса и корсет — униформа, в которой Селин в исполнении Кейт Бекинсейл охотилась на ликанов — так во франшизе "Другой мир" называли оборотней. Ее героиня была похожа на Тринити из "Матрицы". Такая же сильная, нежная и стильная. Только с клыками.
Кровопийца Спайк из сериала "Баффи — истребительница вампиров" внешне напоминает Билли Айдола. Такой же блондин в кожанке. Образ вурдалака в мистической мыльной опере из 1990-х примерил актер Джеймс Марстерс.
Кровопийца Спайк из сериала "Баффи — истребительница вампиров" внешне напоминает Билли Айдола. Такой же блондин в кожанке. Образ вурдалака в мистической мыльной опере из 1990-х примерил актер Джеймс Марстерс.
В комедийном хорроре "От заката до рассвета" у Сальмы Хайек было всего пару минут экранного времени. Но ее танец в бикини и с питоном на шее стал культовым. А ведь актриса могла потерять роль — у нее герпетофобия (боязнь ящериц и змей).
“Квентин (Тарантино сыграл одну из ролей, написал сценарий и продюсировал ленту, — Прим. Ред.) сказал мне: “Кстати, тебе придется танцевать со змеей”. Я ответила ему, что не могу этого сделать — до жути боюсь их”, — вспоминает Сальма.
На что Тарантино заявил: ролью заинтересовалась Мадонна. И она не против, если ее тело обовьет питон.
Чтобы преодолеть страх, Хайек провела исследование, и выяснила: в некоторых культурах змеи олицетворяют внутреннюю силу. Эти знания помогли ей справиться с фобией.
В комедийном хорроре "От заката до рассвета" у Сальмы Хайек было всего пару минут экранного времени. Но ее танец в бикини и с питоном на шее стал культовым. А ведь актриса могла потерять роль — у нее герпетофобия (боязнь ящериц и змей).
“Квентин (Тарантино сыграл одну из ролей, написал сценарий и продюсировал ленту, — Прим. Ред.) сказал мне: “Кстати, тебе придется танцевать со змеей”. Я ответила ему, что не могу этого сделать — до жути боюсь их”, — вспоминает Сальма.
На что Тарантино заявил: ролью заинтересовалась Мадонна. И она не против, если ее тело обовьет питон.
Чтобы преодолеть страх, Хайек провела исследование, и выяснила: в некоторых культурах змеи олицетворяют внутреннюю силу. Эти знания помогли ей справиться с фобией.
Над фильмом “Выживут только любовники” Джим Джармуш работал семь лет. За это время вампиры превратились в поп-звезд — “Сумерки” тому виной. Но режиссер уверял, что франшизу не видел. И даже книг Энн Райс не читал. Ему просто очень хотелось поработать с Тильдой Суинтон и снять картину о любви.
Она в проекте сыграла Еву, вампиршу, заботящуюся о бойфренде Адаме, образ которого воплотил Том Хиддлстон.
Над фильмом “Выживут только любовники” Джим Джармуш работал семь лет. За это время вампиры превратились в поп-звезд — “Сумерки” тому виной. Но режиссер уверял, что франшизу не видел. И даже книг Энн Райс не читал. Ему просто очень хотелось поработать с Тильдой Суинтон и снять картину о любви.
Она в проекте сыграла Еву, вампиршу, заботящуюся о бойфренде Адаме, образ которого воплотил Том Хиддлстон.
"Сумерки" очень много критиковали. Но фильмы франшизы все равно стали культовыми — мало, кто признается, что смотрел их, но многие с уверенностью могут отличить Эдварда от Джейкоба.
Вампиры в этом мыле для большого экрана были карикатурны. Главный зубастый красавец страдал от любви к простой смертной.
Роберт Паттинсон с годами статус секс-символа только укрепил — киноманы еще подшучивают над ним в роли слащавого Каллена, но уже ждут, когда же выйдет "Бэтмен" с его именем в титрах.
"Сумерки" очень много критиковали. Но фильмы франшизы все равно стали культовыми — мало, кто признается, что смотрел их, но многие с уверенностью могут отличить Эдварда от Джейкоба.
Вампиры в этом мыле для большого экрана были карикатурны. Главный зубастый красавец страдал от любви к простой смертной.
Роберт Паттинсон с годами статус секс-символа только укрепил — киноманы еще подшучивают над ним в роли слащавого Каллена, но уже ждут, когда же выйдет "Бэтмен" с его именем в титрах.
Заботливый отец и вампир поневоле — таким предстал Дракула в одноименном фильме 2014 года. Персонаж Люка Эванса был вынужден испить крови и остаться монстром, чтобы спасти сына.
Заботливый отец и вампир поневоле — таким предстал Дракула в одноименном фильме 2014 года. Персонаж Люка Эванса был вынужден испить крови и остаться монстром, чтобы спасти сына.