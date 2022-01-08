Красавцы-вурдалаки: какие актеры становились вампирами

© A Band Apart (1995)

В комедийном хорроре "От заката до рассвета" у Сальмы Хайек было всего пару минут экранного времени. Но ее танец в бикини и с питоном на шее стал культовым. А ведь актриса могла потерять роль — у нее герпетофобия (боязнь ящериц и змей).

“Квентин (Тарантино сыграл одну из ролей, написал сценарий и продюсировал ленту, — Прим. Ред.) сказал мне: “Кстати, тебе придется танцевать со змеей”. Я ответила ему, что не могу этого сделать — до жути боюсь их”, — вспоминает Сальма.

На что Тарантино заявил: ролью заинтересовалась Мадонна. И она не против, если ее тело обовьет питон.