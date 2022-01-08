Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220108/shoubiz-1761837855.html
Красавцы-вурдалаки: какие актеры становились вампирами
Красавцы-вурдалаки: какие актеры становились вампирами - РИА Новости, 08.01.2022
Красавцы-вурдалаки: какие актеры становились вампирами
На днях стало известно, что Николас Кейдж сыграет Дракулу в "Ренфилде". И это будет приключенческая комедия. Впрочем, новый фильм Кейджа не первый проект о... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T20:31
2022-01-08T20:39
шоубиз
джонни депп
николас кейдж
гэри олдман
тайка вайтити
джим джармуш
роберт паттинсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761994569_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_954efe089761110f50b2b36e32086cf0.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На днях стало известно, что Николас Кейдж сыграет Дракулу в "Ренфилде". И это будет приключенческая комедия. Впрочем, новый фильм Кейджа не первый проект о вурдалаках, снятый в таком жанре. За кровопийцами в кино закрепилось амплуа обольстителей. Самая страстная нежить и актеры, которым довелось сыграть горячих кровососов, — в фотоленте РИА Новости.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761994569_239:0:2906:2000_1920x0_80_0_0_18bea3119917727a74641c47841ad170.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джонни депп, николас кейдж, гэри олдман, фото, тайка вайтити, джим джармуш, роберт паттинсон, тильда суинтон, том хиддлстон, кейт бекинсейл, сальма хайек
20:31 08.01.2022 (обновлено: 20:39 08.01.2022)
 

Красавцы-вурдалаки: какие актеры становились вампирами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На днях стало известно, что Николас Кейдж сыграет Дракулу в "Ренфилде". И это будет приключенческая комедия. Впрочем, новый фильм Кейджа не первый проект о вурдалаках, снятый в таком жанре. За кровопийцами в кино закрепилось амплуа обольстителей. Самая страстная нежить и актеры, которым довелось сыграть горячих кровососов, — в фотоленте РИА Новости.
© Warner Bros. Television (2009)

Роль Дэймона Сальваторе в "Дневниках вампира" принесла известность Иэну Сомерхолдеру. На днях ему исполнилось 43.

Кадр из сериала Дневники вампира
1 из 8

Роль Дэймона Сальваторе в "Дневниках вампира" принесла известность Иэну Сомерхолдеру. На днях ему исполнилось 43.

© Warner Bros. Television (2009)
© Columbia Pictures Corporation (1992)

"Дракула" Фрэнсиса Форда Копполы едва ли не самая эротичная экранизация одноименного романа Брэма Стокера. Невесты монстра носили полупрозрачные платья, а укусы сопровождались стонами.

Графа сыграл Гэри Олдман. Чтобы лучше вжиться в роль, он даже спал в гробу!

Кадр из фильма Дракула
2 из 8

"Дракула" Фрэнсиса Форда Копполы едва ли не самая эротичная экранизация одноименного романа Брэма Стокера. Невесты монстра носили полупрозрачные платья, а укусы сопровождались стонами.

Графа сыграл Гэри Олдман. Чтобы лучше вжиться в роль, он даже спал в гробу!

© Columbia Pictures Corporation (1992)
© Фото : WDSSPR

Черный костюм из латекса и корсет — униформа, в которой Селин в исполнении Кейт Бекинсейл охотилась на ликанов — так во франшизе "Другой мир" называли оборотней. Ее героиня была похожа на Тринити из "Матрицы". Такая же сильная, нежная и стильная. Только с клыками.

Кадр из фильма Другой мир: Пробуждение
3 из 8

Черный костюм из латекса и корсет — униформа, в которой Селин в исполнении Кейт Бекинсейл охотилась на ликанов — так во франшизе "Другой мир" называли оборотней. Ее героиня была похожа на Тринити из "Матрицы". Такая же сильная, нежная и стильная. Только с клыками.

© Фото : WDSSPR
© 20th Century Fox Television (1997)

Кровопийца Спайк из сериала "Баффи — истребительница вампиров" внешне напоминает Билли Айдола. Такой же блондин в кожанке. Образ вурдалака в мистической мыльной опере из 1990-х примерил актер Джеймс Марстерс.

Кадр из сериала Баффи — истребительница вампиров
4 из 8

Кровопийца Спайк из сериала "Баффи — истребительница вампиров" внешне напоминает Билли Айдола. Такой же блондин в кожанке. Образ вурдалака в мистической мыльной опере из 1990-х примерил актер Джеймс Марстерс.

© 20th Century Fox Television (1997)
© A Band Apart (1995)

В комедийном хорроре "От заката до рассвета" у Сальмы Хайек было всего пару минут экранного времени. Но ее танец в бикини и с питоном на шее стал культовым. А ведь актриса могла потерять роль — у нее герпетофобия (боязнь ящериц и змей).

“Квентин (Тарантино сыграл одну из ролей, написал сценарий и продюсировал ленту, — Прим. Ред.) сказал мне: “Кстати, тебе придется танцевать со змеей”. Я ответила ему, что не могу этого сделать — до жути боюсь их”, — вспоминает Сальма.

На что Тарантино заявил: ролью заинтересовалась Мадонна. И она не против, если ее тело обовьет питон.

Чтобы преодолеть страх, Хайек провела исследование, и выяснила: в некоторых культурах змеи олицетворяют внутреннюю силу. Эти знания помогли ей справиться с фобией.

Кадр из фильма От заката до рассвета
5 из 8

В комедийном хорроре "От заката до рассвета" у Сальмы Хайек было всего пару минут экранного времени. Но ее танец в бикини и с питоном на шее стал культовым. А ведь актриса могла потерять роль — у нее герпетофобия (боязнь ящериц и змей).

“Квентин (Тарантино сыграл одну из ролей, написал сценарий и продюсировал ленту, — Прим. Ред.) сказал мне: “Кстати, тебе придется танцевать со змеей”. Я ответила ему, что не могу этого сделать — до жути боюсь их”, — вспоминает Сальма.

На что Тарантино заявил: ролью заинтересовалась Мадонна. И она не против, если ее тело обовьет питон.

Чтобы преодолеть страх, Хайек провела исследование, и выяснила: в некоторых культурах змеи олицетворяют внутреннюю силу. Эти знания помогли ей справиться с фобией.

© A Band Apart (1995)
© ARD Degeto Film GmbH (2013)

Над фильмом “Выживут только любовники” Джим Джармуш работал семь лет. За это время вампиры превратились в поп-звезд — “Сумерки” тому виной. Но режиссер уверял, что франшизу не видел. И даже книг Энн Райс не читал. Ему просто очень хотелось поработать с Тильдой Суинтон и снять картину о любви.

Она в проекте сыграла Еву, вампиршу, заботящуюся о бойфренде Адаме, образ которого воплотил Том Хиддлстон.

Кадр из фильма Выживут только любовники
6 из 8

Над фильмом “Выживут только любовники” Джим Джармуш работал семь лет. За это время вампиры превратились в поп-звезд — “Сумерки” тому виной. Но режиссер уверял, что франшизу не видел. И даже книг Энн Райс не читал. Ему просто очень хотелось поработать с Тильдой Суинтон и снять картину о любви.

Она в проекте сыграла Еву, вампиршу, заботящуюся о бойфренде Адаме, образ которого воплотил Том Хиддлстон.

© ARD Degeto Film GmbH (2013)
© Goldcrest Pictures (2008)

"Сумерки" очень много критиковали. Но фильмы франшизы все равно стали культовыми — мало, кто признается, что смотрел их, но многие с уверенностью могут отличить Эдварда от Джейкоба.

Вампиры в этом мыле для большого экрана были карикатурны. Главный зубастый красавец страдал от любви к простой смертной.

Роберт Паттинсон с годами статус секс-символа только укрепил — киноманы еще подшучивают над ним в роли слащавого Каллена, но уже ждут, когда же выйдет "Бэтмен" с его именем в титрах.

Кадр из фильма Сумерки
7 из 8

"Сумерки" очень много критиковали. Но фильмы франшизы все равно стали культовыми — мало, кто признается, что смотрел их, но многие с уверенностью могут отличить Эдварда от Джейкоба.

Вампиры в этом мыле для большого экрана были карикатурны. Главный зубастый красавец страдал от любви к простой смертной.

Роберт Паттинсон с годами статус секс-символа только укрепил — киноманы еще подшучивают над ним в роли слащавого Каллена, но уже ждут, когда же выйдет "Бэтмен" с его именем в титрах.

© Goldcrest Pictures (2008)
© Universal Pictures (2014)

Заботливый отец и вампир поневоле — таким предстал Дракула в одноименном фильме 2014 года. Персонаж Люка Эванса был вынужден испить крови и остаться монстром, чтобы спасти сына.

Кадр из фильма Дракула
8 из 8

Заботливый отец и вампир поневоле — таким предстал Дракула в одноименном фильме 2014 года. Персонаж Люка Эванса был вынужден испить крови и остаться монстром, чтобы спасти сына.

© Universal Pictures (2014)
 
ШоубизДжонни ДеппНиколас КейджГэри ОлдманТайка ВайтитиДжим ДжармушРоберт ПаттинсонТильда СуинтонТом ХиддлстонКейт БекинсейлСальма Хайек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37На Украине нашли выгоду от запуска "Северного потока — 2"
01:32Супермаркеты в Алма-Ате возобновляют работу
01:17Эксперт рассказал о нововведениях для должников по кредитам в 2022 году
01:15В Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления
00:49"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в Казахстан
00:43При обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек
00:27"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетов
00:24Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена
23:42"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
23:26В Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме
23:17В Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-Султан
23:14Эксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличенным
22:56Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИ
22:51Власти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городе
22:47США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова
22:44Белый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на Украине
22:39Экс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в Казахстане
22:35Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве
22:35В Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT
22:25МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной
Лента новостейМолния
На Украине нашли выгоду от запуска "Северного потока — 2"Супермаркеты в Алма-Ате возобновляют работуЭксперт рассказал о нововведениях для должников по кредитам в 2022 годуВ Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в КазахстанПри обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетовБелый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с ЗемлейВ Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режимеВ Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-СултанЭксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличеннымСреди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИВласти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городеСША больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила ЗахароваБелый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на УкраинеЭкс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в КазахстанеЗахарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в ЖеневеВ Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной