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https://ria.ru/20220108/sanktsii-1766945828.html
США испугались эффекта бумеранга от собственных санкций
В США испугались, что антироссийские санкции вернутся бумерангом - РИА Новости, 08.01.2022
США испугались эффекта бумеранга от собственных санкций
Введение "разрушительных" антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на Украине может нанести ущерб многим странам, включая сами Соединенные Штаты,... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T11:51
2022-01-08T11:51
экономика
сша
европа
москва
владимир путин
газпром
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Введение "разрушительных" антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на Украине может нанести ущерб многим странам, включая сами Соединенные Штаты, сообщает CNN.По информации СМИ, американские власти рассматривают несколько вариантов ограничительных мер против Москвы. В частности, речь идет о санкциях против крупных банков и энергетического сектора, ограничении доступа к торговле долговыми обязательствами, отключении России от платежной системы SWIFT и ужесточении мер экспортного контроля.Согласно исследованиям, проведенным специалистами Министерства финансов и Госдепартамента, жесткие ограничительные меры, например против "Газпрома" или Центробанка, способны спровоцировать рост цен на газ, а также создать проблемы для торговых и инвестиционных связей Европы и России.Для Вашингтона негативные последствия могут "вернуться бумерангом" в год президентских выборов, подчеркивает CNN. "Проблема при обсуждении этих контрмер заключается в том, что если вы решите ввести жесткие санкции, которые окажут большое влияние на европейскую экономику, то это, в свою очередь, отразится и на экономике США", — заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Джефф Шотт. Он уточнил, что одним из наиболее реалистичных вариантов считается введение санкций против "Северного потока — 2".В последнее время киевские власти и Запад все чаще обвиняют Россию в том, что она якобы готовит "вторжение" на Украину. В Кремле эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что не вынашивают никаких агрессивных планов и не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по территории России не должно никого волновать.В ночь на 31 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и США. По информации Кремля, Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин ответил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
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экономика, сша, европа, москва, владимир путин, газпром, северный поток — 2, россия
11:51 08.01.2022
 
В США испугались, что антироссийские санкции вернутся бумерангом

CNN: жесткие санкции против России могут негативно отразиться на экономике стран Запада

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Введение "разрушительных" антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на Украине может нанести ущерб многим странам, включая сами Соединенные Штаты, сообщает CNN.
По информации СМИ, американские власти рассматривают несколько вариантов ограничительных мер против Москвы. В частности, речь идет о санкциях против крупных банков и энергетического сектора, ограничении доступа к торговле долговыми обязательствами, отключении России от платежной системы SWIFT и ужесточении мер экспортного контроля.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
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Блинкен ответил на сообщения о спорах союзников из-за санкций против России
Согласно исследованиям, проведенным специалистами Министерства финансов и Госдепартамента, жесткие ограничительные меры, например против "Газпрома" или Центробанка, способны спровоцировать рост цен на газ, а также создать проблемы для торговых и инвестиционных связей Европы и России.
Для Вашингтона негативные последствия могут "вернуться бумерангом" в год президентских выборов, подчеркивает CNN. "Проблема при обсуждении этих контрмер заключается в том, что если вы решите ввести жесткие санкции, которые окажут большое влияние на европейскую экономику, то это, в свою очередь, отразится и на экономике США", — заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Джефф Шотт. Он уточнил, что одним из наиболее реалистичных вариантов считается введение санкций против "Северного потока — 2".
В последнее время киевские власти и Запад все чаще обвиняют Россию в том, что она якобы готовит "вторжение" на Украину. В Кремле эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что не вынашивают никаких агрессивных планов и не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по территории России не должно никого волновать.
В ночь на 31 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и США. По информации Кремля, Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин ответил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
Прибытие партии военной помощи США в Киев - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
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ЭкономикаСШАЕвропаМоскваВладимир ПутинГазпромСеверный поток — 2Россия
 
 
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