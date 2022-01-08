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США испугались эффекта бумеранга от собственных санкций

В США испугались, что антироссийские санкции вернутся бумерангом - РИА Новости, 08.01.2022

США испугались эффекта бумеранга от собственных санкций

Введение "разрушительных" антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на Украине может нанести ущерб многим странам, включая сами Соединенные Штаты,... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T11:51

2022-01-08T11:51

2022-01-08T11:51

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россия

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Введение "разрушительных" антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на Украине может нанести ущерб многим странам, включая сами Соединенные Штаты, сообщает CNN.По информации СМИ, американские власти рассматривают несколько вариантов ограничительных мер против Москвы. В частности, речь идет о санкциях против крупных банков и энергетического сектора, ограничении доступа к торговле долговыми обязательствами, отключении России от платежной системы SWIFT и ужесточении мер экспортного контроля.Согласно исследованиям, проведенным специалистами Министерства финансов и Госдепартамента, жесткие ограничительные меры, например против "Газпрома" или Центробанка, способны спровоцировать рост цен на газ, а также создать проблемы для торговых и инвестиционных связей Европы и России.Для Вашингтона негативные последствия могут "вернуться бумерангом" в год президентских выборов, подчеркивает CNN. "Проблема при обсуждении этих контрмер заключается в том, что если вы решите ввести жесткие санкции, которые окажут большое влияние на европейскую экономику, то это, в свою очередь, отразится и на экономике США", — заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Джефф Шотт. Он уточнил, что одним из наиболее реалистичных вариантов считается введение санкций против "Северного потока — 2".В последнее время киевские власти и Запад все чаще обвиняют Россию в том, что она якобы готовит "вторжение" на Украину. В Кремле эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что не вынашивают никаких агрессивных планов и не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по территории России не должно никого волновать.В ночь на 31 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и США. По информации Кремля, Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин ответил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.

https://ria.ru/20220105/blinken-1766677558.html

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экономика, сша, европа, москва, владимир путин, газпром, северный поток — 2, россия