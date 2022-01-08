https://ria.ru/20220108/samolet-1766957734.html

В Китае сгорел российский самолет

В Китае загорелся российский самолет, пишет РБК - РИА Новости, 08.01.2022

В Китае сгорел российский самолет

В китайском аэропорту Ханчжоу произошел пожар на борту самолета Ту-204 российской авиакомпании "Авиастар-ТУ", пишет РБК. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T13:47

2022-01-08T13:47

2022-01-08T15:34

происшествия

китай

ханчжоу

ту-204

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В китайском аэропорту Ханчжоу произошел пожар на борту самолета Ту-204 российской авиакомпании "Авиастар-ТУ", пишет РБК.Как уточняет издание, воздушное судно накануне прибыло из Новосибирска. По информации местных СМИ, возгорание случилось в салоне, в этот момент в самолете находилось около 20 тонн груза и 26 тонн топлива.Прибывшие на место пожарные спасли восемь членов экипажа. Источник РБК, в свою очередь, отметил, что инцидент произошел во время буксировки самолета для подготовки к вылету.Судя по опубликованным в телеграм-канале AviaNews кадрам, Ту-204 получил сильные повреждения и, скорее всего, не подлежит восстановлению.

китай

ханчжоу

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происшествия, китай, ханчжоу, ту-204