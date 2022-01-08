https://ria.ru/20220108/rumyniya-1766960483.html

В Румынии за ношение тканевой маски ввели штраф в 570 долларов

В Румынии за ношение тканевой маски ввели штраф в 570 долларов - РИА Новости, 08.01.2022

В Румынии за ношение тканевой маски ввели штраф в 570 долларов

Министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде заявил, что с 8 января ношение текстильной защитной маски приравнивается к ее отсутствию и наказывается... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T14:13

2022-01-08T14:13

2022-01-08T16:51

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КИШИНЕВ, 8 янв — РИА Новости. Министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде заявил, что с 8 января ношение текстильной защитной маски приравнивается к ее отсутствию и наказывается соответствующим штрафом — около 570 долларов."Специалисты говорят, что штамм "омикрон" распространяется очень быстро и является очень заразным, в этих условиях ношение маски важно для остановки его распространения. Штраф за ношение неподходящей маски равен штрафу за ее отсутствие", — заявил Боде в эфире телеканала Digi 24.По его словам, за соблюдением норм безопасности будут следить сотрудники полиции и жандармы. Штраф за отсутствие защитной маски в Румынии равен 570 долларам.Согласно правилам, вступившим в силу в Румынии с 8 января, все жители страны старше пяти лет должны носить в общественных местах хирургические защитные маски или маски типа FFP2.

https://ria.ru/20211231/koronavirus-1766323691.html

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в мире, румыния, коронавирус covid-19