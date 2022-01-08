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Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие
Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие - РИА Новости, 08.01.2022
Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие
Росгвардия начнет вести электронный учет лицензий и разрешений на гражданское и служебное оружие - соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии"... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T11:11
2022-01-08T11:11
2022-01-08T11:11
общество
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Росгвардия начнет вести электронный учет лицензий и разрешений на гражданское и служебное оружие - соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступили в силу 1 января 2022 года."В целях осуществления учета и контроля за оборотом гражданского и служебного оружия на территории Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, формируются и ведутся в электронном виде реестры лицензий и разрешений", - говорится в документе.В нем уточняется, что эти реестры включат в себя сведения о выданных лицензиях и разрешениях на оружие. В том числе имена граждан и названия фирм, получивших лицензии, их паспортные или регистрационные данные; наименование органа, выдавшего лицензию, основания для ее выдачи, а также ряд других установленных законом сведений.
https://ria.ru/20220102/oruzhie-1764768569.html
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общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие
Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие с 1 января