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Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие
Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие - РИА Новости, 08.01.2022
Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие
Росгвардия начнет вести электронный учет лицензий и разрешений на гражданское и служебное оружие - соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии"... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T11:11
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общество
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Росгвардия начнет вести электронный учет лицензий и разрешений на гражданское и служебное оружие - соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступили в силу 1 января 2022 года."В целях осуществления учета и контроля за оборотом гражданского и служебного оружия на территории Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, формируются и ведутся в электронном виде реестры лицензий и разрешений", - говорится в документе.В нем уточняется, что эти реестры включат в себя сведения о выданных лицензиях и разрешениях на оружие. В том числе имена граждан и названия фирм, получивших лицензии, их паспортные или регистрационные данные; наименование органа, выдавшего лицензию, основания для ее выдачи, а также ряд других установленных законом сведений.
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общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
11:11 08.01.2022
 
Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие

Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие с 1 января

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии проводит проверку в оружейном магазине в Санкт-Петербурге
Сотрудник Росгвардии проводит проверку в оружейном магазине в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудник Росгвардии проводит проверку в оружейном магазине в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Росгвардия начнет вести электронный учет лицензий и разрешений на гражданское и служебное оружие - соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступили в силу 1 января 2022 года.
"В целях осуществления учета и контроля за оборотом гражданского и служебного оружия на территории Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, формируются и ведутся в электронном виде реестры лицензий и разрешений", - говорится в документе.
В нем уточняется, что эти реестры включат в себя сведения о выданных лицензиях и разрешениях на оружие. В том числе имена граждан и названия фирм, получивших лицензии, их паспортные или регистрационные данные; наименование органа, выдавшего лицензию, основания для ее выдачи, а также ряд других установленных законом сведений.
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ОбществоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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