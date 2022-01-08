12:24 08.01.2022 (обновлено: 12:37 08.01.2022)
Во время беспорядков в Алма-Ате погиб ребенок
В Алма-Ате 11-летний ребенок погиб от огнестрельного ранения во время беспорядков
© AP Photo / Vasily KrestyaninovСгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате
© AP Photo / Vasily Krestyaninov
Сгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Один ребенок погиб, подросток пострадал в результате беспорядков в казахстанской Алма-Ате, где идет контртеррористическая операция, сообщила уполномоченная по правам ребенка Аружан Саин.
По информации Саин, 5 января от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребенок. Когда раздался выстрел, ребенок был на прогулке со своей семьей.
В пятницу боевики расстреляли автомобиль, в котором находился 15-летний подросток с отцом. Ребенка доставили в одну из детских больниц Алма-Аты с тяжёлыми огнестрельными ранениями, врачи борются за его жизнь. Отец подростка также пострадал и находится в больнице.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.