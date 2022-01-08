https://ria.ru/20220108/razvedka-1766973035.html

В ДНР заявили, что ВСУ проводят разведку у линии соприкосновения в Донбассе

В ДНР заявили, что ВСУ проводят разведку у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 08.01.2022

В ДНР заявили, что ВСУ проводят разведку у линии соприкосновения в Донбассе

Армия Украины проводит разведку у линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T16:30

2022-01-08T16:30

2022-01-08T18:02

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эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 8 янв — РИА Новости. Армия Украины проводит разведку у линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Несмотря на временное затишье, украинские боевики продолжают проводить разведывательные мероприятия вблизи линии боевого соприкосновения", — сказал он.В ЛНР, в свою очередь, утверждают, что силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе спецмиссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Так, у населенного пункта Нижняя Ольховая накануне зафиксировали мобильную группу 20-го батальона РЭБ ВСУ, которая подавляла сигналы каналов управления аппаратов с помощью станции "Буковель-АД".Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД отмечали, что ВСУ направили в Донбасс половину всего личного состава.

https://ria.ru/20220108/ukraina-1766970608.html

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в мире, украина, москва, нато, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр, россия