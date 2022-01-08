https://ria.ru/20220108/razgovor-1766956252.html

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в странах ОДКБ

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в странах ОДКБ - РИА Новости, 08.01.2022

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в странах ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане,... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T13:32

2022-01-08T13:32

2022-01-08T13:32

беспорядки в казахстане

казахстан

белоруссия

владимир путин

одкб

александр лукашенко

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МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане, передает агентство Sputnik Беларусь."Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане. Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили формат дальнейших переговоров глав государств ОДКБ", - передают со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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казахстан, белоруссия, владимир путин, одкб, александр лукашенко, россия