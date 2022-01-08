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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220108/razgovor-1766956252.html
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в странах ОДКБ
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в странах ОДКБ - РИА Новости, 08.01.2022
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в странах ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане,... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T13:32
2022-01-08T13:32
беспорядки в казахстане
казахстан
белоруссия
владимир путин
одкб
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане, передает агентство Sputnik Беларусь."Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане. Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили формат дальнейших переговоров глав государств ОДКБ", - передают со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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казахстан, белоруссия, владимир путин, одкб, александр лукашенко, россия
13:32 08.01.2022
 
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в странах ОДКБ

Президент Путин обсудил с главой Белоруссии Лукашенко ситуацию в странах ОДКБ

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин перед началом совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане, передает агентство Sputnik Беларусь.
"Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане. Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили формат дальнейших переговоров глав государств ОДКБ", - передают со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
Вчера, 13:25Беспорядки в Казахстане
Лукашенко заявил о попытке утопить Россию в крови
 
Беспорядки в КазахстанеКазахстанБелоруссияВладимир ПутинОДКБАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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