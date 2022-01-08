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WP: США планируют обсудить с Россией вопрос размещения ракет в Европе
WP: США планируют обсудить с Россией вопрос размещения ракет в Европе - РИА Новости, 09.01.2022
WP: США планируют обсудить с Россией вопрос размещения ракет в Европе
США на предстоящих 10 января переговорах с Россией в Женеве планируют обсудить тематику размещения ракет и масштаб проводимых военных учений в Европе, пишет... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-08T20:26
2022-01-09T00:07
в мире
сша
вена
совет россия-нато
россия
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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. США на предстоящих 10 января переговорах с Россией в Женеве планируют обсудить тематику размещения ракет и масштаб проводимых военных учений в Европе, пишет газета Washington Post со ссылкой на знакомые с планами американской администрации источники.По информации источников издания, в ходе предстоящих консультаций Белый дом планирует выяснить, серьезно ли Москва относится к разрешению кризиса вокруг Украины, либо использует выдвигаемые ею требования к США для затягивания сложившейся ситуации.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря также провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
https://ria.ru/20220107/nato-1766893983.html
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в мире, сша, вена, совет россия-нато, россия
20:26 08.01.2022 (обновлено: 00:07 09.01.2022)
 
WP: США планируют обсудить с Россией вопрос размещения ракет в Европе

WP: США планируют обсудить с Россией в Женеве размещение ракет и учения в Европе

© Фото : МИД РФКомната, в которой пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
Комната, в которой пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© Фото : МИД РФ
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. США на предстоящих 10 января переговорах с Россией в Женеве планируют обсудить тематику размещения ракет и масштаб проводимых военных учений в Европе, пишет газета Washington Post со ссылкой на знакомые с планами американской администрации источники.
По информации источников издания, в ходе предстоящих консультаций Белый дом планирует выяснить, серьезно ли Москва относится к разрешению кризиса вокруг Украины, либо использует выдвигаемые ею требования к США для затягивания сложившейся ситуации.
На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.
Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
7 января, 19:14
В НАТО заявили, что готовы выслушать озабоченности России по безопасности
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря также провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
Вчера, 18:00
Путин переиграл Запад с разгромным счетом, заявил экс-представитель НАТО
 
В миреСШАВенаСовет Россия-НАТОРоссия
 
 
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