20:26 08.01.2022 (обновлено: 00:07 09.01.2022)
WP: США планируют обсудить с Россией вопрос размещения ракет в Европе
WP: США планируют обсудить с Россией в Женеве размещение ракет и учения в Европе
© Фото : МИД РФКомната, в которой пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. США на предстоящих 10 января переговорах с Россией в Женеве планируют обсудить тематику размещения ракет и масштаб проводимых военных учений в Европе, пишет газета Washington Post со ссылкой на знакомые с планами американской администрации источники.
По информации источников издания, в ходе предстоящих консультаций Белый дом планирует выяснить, серьезно ли Москва относится к разрешению кризиса вокруг Украины, либо использует выдвигаемые ею требования к США для затягивания сложившейся ситуации.
На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.
Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря также провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.