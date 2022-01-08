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ЗОЖ
https://ria.ru/20220108/rak-1767000839.html
"Январская" диета помогает защититься от рака
Врач назвала способ снизить риск рака на 19% - РИА Новости, 08.01.2022
"Январская" диета помогает защититься от рака
Врач-гематолог Ширин Кассам рассказала о пользе веганской диеты, иногда называемой "январской", для защиты от рака. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T22:17
2022-01-08T22:27
зож
здоровье
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Врач-гематолог Ширин Кассам рассказала о пользе веганской диеты, иногда называемой "январской", для защиты от рака.Медик объяснила, что продукты, подходящие для веганов, а также фрукты, овощи, бобовые, орехи и зерновые, богаты витаминами, минералами, фитонутриентами и клетчаткой, благодаря чему снижают риск воспаления и стресса, а также препятствуют образованию гормонов роста."Следовательно (продукты. — Прим. ред.) воздействуют на основные механизмы, которые генерируют раковые клетки", — цитирует Кассам Express.В публикации веганство называется "январской диетой", так как, по данным издания, в этом месяце люди чаще придерживаются такого режима питания.Врач также посоветовала отказаться от красного мяса и молочных продуктов, чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, медик привела данные исследования оксфордских ученых, согласно которому веганы имеют на 19 процентов меньший риск появления рака. При этом Кассам указала, что некоторые положительные последствия перехода на растительное питание начинают проявляться практически сразу, другие можно ощутить спустя несколько недель. Также снижается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и других болезней.
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здоровье
22:17 08.01.2022 (обновлено: 22:27 08.01.2022)
 
Врач назвала способ снизить риск рака на 19%

Британский врач Кассам назвала "январскую диету" способом защититься от рака

© Pixabay / Alexey MarcovФрукты, овощи и орехи
Фрукты, овощи и орехи - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© Pixabay / Alexey Marcov
Фрукты, овощи и орехи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Врач-гематолог Ширин Кассам рассказала о пользе веганской диеты, иногда называемой "январской", для защиты от рака.
Медик объяснила, что продукты, подходящие для веганов, а также фрукты, овощи, бобовые, орехи и зерновые, богаты витаминами, минералами, фитонутриентами и клетчаткой, благодаря чему снижают риск воспаления и стресса, а также препятствуют образованию гормонов роста.
"Следовательно (продукты. — Прим. ред.) воздействуют на основные механизмы, которые генерируют раковые клетки", — цитирует Кассам Express.
В публикации веганство называется "январской диетой", так как, по данным издания, в этом месяце люди чаще придерживаются такого режима питания.
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Врач также посоветовала отказаться от красного мяса и молочных продуктов, чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, медик привела данные исследования оксфордских ученых, согласно которому веганы имеют на 19 процентов меньший риск появления рака. При этом Кассам указала, что некоторые положительные последствия перехода на растительное питание начинают проявляться практически сразу, другие можно ощутить спустя несколько недель. Также снижается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и других болезней.
 
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