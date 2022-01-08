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Блинкена привели в чувство
Пушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТО - РИА Новости, 08.01.2022
Блинкена привели в чувство
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о расширении НАТО на восток, усомнившись в его... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T01:01
2022-01-08T01:01
в мире
сша
сергей рябков
джеймс бейкер
алексей пушков
нато
совет россия-нато
обсе
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о расширении НАТО на восток, усомнившись в его знаниях истории.Как ранее заявил Блинкен, слова о том, что альянс обещал не расширяться, являются "ложными". Также он назвал ложным "нарратив о том, что НАТО угрожает России"."Блинкен плохо знает историю. Перед объединением Германии, что тогда было для США и их президента Буша-старшего высшим приоритетом, предшественник Блинкена, госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил Горбачеву и Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии США были готовы дать обязательство, что НАТО "ни на дюйм не продвинется на восток"", - отметил Пушков.По его мнению, бывший советский лидер сделал "стратегический просчет", не обязав США и Германию зафиксировать это на бумаге."Именно по этой причине Россия сейчас требует юридически обязывающих и зафиксированных гарантий: слова прежних западных лидеров мало чего стоят. Новые предпочитают о них не вспоминать. Что в очередной раз доказывает заявление Блинкена", - заключил сенатор.Россия в проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО предлагает исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 г. должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент.Помимо проекта соглашения с НАТО, Россия в декабре также предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности с США. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января в Женеве, за ними последуют встречи Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.
https://ria.ru/20220107/evropa-1766901149.html
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в мире, сша, сергей рябков, джеймс бейкер, алексей пушков, нато, совет россия-нато, обсе, энтони блинкен, восточная европа, россия
01:01 08.01.2022
 
Пушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТО

Сенатор Пушков напомнил госсекретарю США Блинкену о гарантиях нерасширения НАТО

© Рамиль СитдиковСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© Рамиль Ситдиков
Сенатор Алексей Пушков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о расширении НАТО на восток, усомнившись в его знаниях истории.
Как ранее заявил Блинкен, слова о том, что альянс обещал не расширяться, являются "ложными". Также он назвал ложным "нарратив о том, что НАТО угрожает России".
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"Блинкен плохо знает историю. Перед объединением Германии, что тогда было для США и их президента Буша-старшего высшим приоритетом, предшественник Блинкена, госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил Горбачеву и Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии США были готовы дать обязательство, что НАТО "ни на дюйм не продвинется на восток"", - отметил Пушков.
По его мнению, бывший советский лидер сделал "стратегический просчет", не обязав США и Германию зафиксировать это на бумаге.
"Именно по этой причине Россия сейчас требует юридически обязывающих и зафиксированных гарантий: слова прежних западных лидеров мало чего стоят. Новые предпочитают о них не вспоминать. Что в очередной раз доказывает заявление Блинкена", - заключил сенатор.
Россия в проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО предлагает исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 г. должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент.
Помимо проекта соглашения с НАТО, Россия в декабре также предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности с США. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января в Женеве, за ними последуют встречи Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.
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В миреСШАСергей РябковДжеймс БейкерАлексей ПушковНАТОСовет Россия-НАТООБСЕЭнтони БлинкенВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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