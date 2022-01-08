https://ria.ru/20220108/proverka-1766919026.html
Прокуратура организовала проверку после пожара в пансионате в Кузбассе
Прокуратура организовала проверку после пожара в пансионате в Кузбассе - РИА Новости, 08.01.2022
Прокуратура организовала проверку после пожара в пансионате в Кузбассе
Прокуратура Кузбасса организовала проверку из-за пожара в пансионате для пожилых людей, где, по предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T02:11
2022-01-08T02:11
2022-01-08T20:14
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766953402_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_19c07fc169be20322575251f10059668.jpg
КЕМЕРОВО, 8 янв - РИА Новости. Прокуратура Кузбасса организовала проверку из-за пожара в пансионате для пожилых людей, где, по предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее МЧС РФ сообщило, что пожар произошел в пансионате "Золотой век" на площади 10 квадратных метров. Было эвакуировано 48 человек. Предварительно, погибли четыре человека. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что пожар ликвидирован."Сегодня в Кемеровском районе Кемеровской области… в пансионате "Золотой век" для пожилых людей произошёл пожар, в результате которого есть погибшие. Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Кемеровского района Константин Майер", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220108/pozhar-1766916486.html
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766953402_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6fa5bc00cedf15ac16ed2cb707fe6f6a.jpg
Последствия пожара в пансионате в Кемеровской области. Кадры СК РФ
Последствия пожара в пансионате в Кемеровской области. Кадры СК РФ
2022-01-08T02:11
true
PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
02:11 08.01.2022 (обновлено: 20:14 08.01.2022)
Прокуратура организовала проверку после пожара в пансионате в Кузбассе
Прокуратура организовала проверку после пожара в пансионате в Кемеровской области