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Прокуратура организовала проверку после пожара в пансионате в Кузбассе
Прокуратура организовала проверку после пожара в пансионате в Кузбассе - РИА Новости, 08.01.2022
Прокуратура организовала проверку после пожара в пансионате в Кузбассе
Прокуратура Кузбасса организовала проверку из-за пожара в пансионате для пожилых людей, где, по предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T02:11
2022-01-08T20:14
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 8 янв - РИА Новости. Прокуратура Кузбасса организовала проверку из-за пожара в пансионате для пожилых людей, где, по предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее МЧС РФ сообщило, что пожар произошел в пансионате "Золотой век" на площади 10 квадратных метров. Было эвакуировано 48 человек. Предварительно, погибли четыре человека. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что пожар ликвидирован."Сегодня в Кемеровском районе Кемеровской области… в пансионате "Золотой век" для пожилых людей произошёл пожар, в результате которого есть погибшие. Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Кемеровского района Константин Майер", – говорится в сообщении.
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Последствия пожара в пансионате в Кемеровской области. Кадры СК РФ
Последствия пожара в пансионате в Кемеровской области. Кадры СК РФ
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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
02:11 08.01.2022 (обновлено: 20:14 08.01.2022)
 
Прокуратура организовала проверку после пожара в пансионате в Кузбассе

Прокуратура организовала проверку после пожара в пансионате в Кемеровской области

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КЕМЕРОВО, 8 янв - РИА Новости. Прокуратура Кузбасса организовала проверку из-за пожара в пансионате для пожилых людей, где, по предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее МЧС РФ сообщило, что пожар произошел в пансионате "Золотой век" на площади 10 квадратных метров. Было эвакуировано 48 человек. Предварительно, погибли четыре человека. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что пожар ликвидирован.
Сотрудники СК на месте пожара в пансионате Золотой век в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
Вчера, 00:55
В Кемеровской области в пансионате произошел пожар
"Сегодня в Кемеровском районе Кемеровской области… в пансионате "Золотой век" для пожилых людей произошёл пожар, в результате которого есть погибшие. Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Кемеровского района Константин Майер", – говорится в сообщении.
 
ПроисшествияКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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