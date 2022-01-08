https://ria.ru/20220108/proverka-1766919026.html

Прокуратура организовала проверку после пожара в пансионате в Кузбассе

Прокуратура организовала проверку после пожара в пансионате в Кузбассе - РИА Новости, 08.01.2022

Прокуратура организовала проверку после пожара в пансионате в Кузбассе

Прокуратура Кузбасса организовала проверку из-за пожара в пансионате для пожилых людей, где, по предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T02:11

2022-01-08T02:11

2022-01-08T20:14

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 8 янв - РИА Новости. Прокуратура Кузбасса организовала проверку из-за пожара в пансионате для пожилых людей, где, по предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее МЧС РФ сообщило, что пожар произошел в пансионате "Золотой век" на площади 10 квадратных метров. Было эвакуировано 48 человек. Предварительно, погибли четыре человека. Позже в региональном главке МЧС сообщили, что пожар ликвидирован."Сегодня в Кемеровском районе Кемеровской области… в пансионате "Золотой век" для пожилых людей произошёл пожар, в результате которого есть погибшие. Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Кемеровского района Константин Майер", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220108/pozhar-1766916486.html

кемеровская область

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Последствия пожара в пансионате в Кемеровской области. Кадры СК РФ Последствия пожара в пансионате в Кемеровской области. Кадры СК РФ 2022-01-08T02:11 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)