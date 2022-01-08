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Исчезнувшие на Рождество. Кто за одну ночь похитил пятерых детей в США
Исчезнувшие на Рождество. Кто за одну ночь похитил пятерых детей в США - РИА Новости, 08.01.2022
Исчезнувшие на Рождество. Кто за одну ночь похитил пятерых детей в США
Перерезанные телефонные провода, незапертая дверь и пожар — в рождественскую ночь 1945-го в американском Фейтвилле из дома семьи Соддеров пропали пятеро братьев РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T08:00
2022-01-08T21:11
в мире
сша
кентукки
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Перерезанные телефонные провода, незапертая дверь и пожар — в рождественскую ночь 1945-го в американском Фейтвилле из дома семьи Соддеров пропали пятеро братьев и сестер. Долгие годы родители безуспешно пытались их разыскать. Об одном из самых загадочных исчезновений ХХ века — в материале РИА Новости.Таинственный звонокВечером 24 декабря семья бизнесмена Джорджа Соддера собралась за столом: родители и девять детей отмечали Рождественский сочельник. Старший сын — 21-летний Джо — служил в армии и не смог отпроситься в увольнительную.Обменявшись подарками, все отправились спать. В полночь Дженни Соддер разбудил телефонный звонок. Но трубка молчала, и женщина решила, что кто-то ошибся номером.Возвращаясь в спальню, она заметила свет в прихожей. Входная дверь почему-то была не заперта. Дженни погасила лампу, защелкнула замок и легла в кровать. Услышав шум из комнаты братьев Джона и Джорджа, подумала, что дети просто играют.Спустя час родители проснулись от сильного запаха гари. Бросились в комнаты к детям. Пожарных вызвать не удалось — телефон не работал. Дочь Мэрион побежала за помощью, а Дженни попыталась подняться на второй этаж. Но было поздно — огонь охватил половину здания.На улицу вывели только четверых детей. За остальными Джордж решил лезть через окно. Однако лестницы, всегда стоявшей во дворе, почему-то не было. Соддер хотел подогнать к стене здания грузовик, чтобы взобраться по нему, — двигатель не запустился.Спасатели приехали лишь под утро — Мэрион пришлось идти домой к начальнику пожарной охраны, который сам обзвонил членов команды.К тому времени дом полностью сгорел. По заключению пожарных, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания, и пятеро детей — пятилетняя Бетти, восьмилетняя Дженни, девятилетний Луи, 12-летняя Марта и 14-летний Морис — погибли.Семья эмигрантовСемья Джорджа Соддера эмигрировала в США из Италии в начале прошлого века, когда он был еще подростком. Обосновались в Западной Виргинии. Джордж работал водителем. С годами скопил денег и основал собственную компанию грузоперевозок.Соддеры разбогатели и стали одной из самых уважаемых семей в Фейтвилле.Поговаривали, что доходами процветающего бизнеса заинтересовалась сицилийская мафия. Надо сказать, Джордж резко отзывался о далекой родине, где правил Бенито Муссолини, и некоторым в итальянской диаспоре это очень не нравилось. В том числе одному страховому агенту, предлагавшему Джорджу свои услуги. Тот отказался, и в ответ брокер пригрозил: "Твой дом сгорит, а дети погибнут. Ты заплатишь за грязные слова в адрес дуче". После трагедии эти угрозы, казавшиеся несерьезными, нельзя было не вспомнить.Вспомнили Соддеры и то, что за пару дней до пожара заметили, как из салона автомобиля за их детьми во дворе наблюдает неизвестный.Поэтому в семье были уверены: дом подожгли, а детей похитили. Тем более останков так и не обнаружили. Полицейские объясняли: пламя было слишком сильным, сгорели даже скелеты. Однако в городском крематории сказали, что при пожарах так не бывает.Билборд у дорогиСоддеры наняли частного детектива и начали собственное расследование. Быстро выяснили, что телефонный провод в доме перерезали, а в ночь пожара кто-то из местных видел неподалеку автомобиль, в котором сидели какие-то дети.Официантка из придорожного кафе в 80 километрах от Фейтвилля сообщила, что наутро после пожара похожие на Соддеров дети завтракали в заведении в обществе неизвестного итальянца, а потом уехали на машине с филадельфийскими номерами.Соддеры установили рядом с оживленным шоссе баннер с фотографиями исчезнувших и просьбой сообщать любую информацию об их местонахождении. Но с ними так никто и не связался.В 1968-м Соддеры неожиданно получили по почте фотографию молодого человека. Анонимный автор письма утверждал: на снимке их повзрослевший сын Луи. Сходство действительно было.Частные детективы выяснили, что фото прислали из Кентукки, однако ни отправителя, ни того, кто на снимке, не нашли.Джордж умер на следующий год. Через двадцать лет скончалась Дженни. Независимое расследование продолжают внуки Соддеров. Их основная версия — детей выкрала итальянская мафия, чтобы шантажировать бизнесмена. Другое предположение: преступление мог совершить серийный убийца по прозвищу Кливлендский Мясник, орудовавший в США в 1930-1950-е.
https://ria.ru/20211121/propazha-1759880341.html
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в мире, сша, кентукки
08:00 08.01.2022 (обновлено: 21:11 08.01.2022)
 

Исчезнувшие на Рождество. Кто за одну ночь похитил пятерых детей в США

© Public domainПлакат с фотографиями пятерых пропавших детей семьи Соддер
Плакат с фотографиями пятерых пропавших детей семьи Соддер
© Public domain
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Перерезанные телефонные провода, незапертая дверь и пожар — в рождественскую ночь 1945-го в американском Фейтвилле из дома семьи Соддеров пропали пятеро братьев и сестер. Долгие годы родители безуспешно пытались их разыскать. Об одном из самых загадочных исчезновений ХХ века — в материале РИА Новости.

Таинственный звонок

Вечером 24 декабря семья бизнесмена Джорджа Соддера собралась за столом: родители и девять детей отмечали Рождественский сочельник. Старший сын — 21-летний Джо — служил в армии и не смог отпроситься в увольнительную.
Обменявшись подарками, все отправились спать. В полночь Дженни Соддер разбудил телефонный звонок. Но трубка молчала, и женщина решила, что кто-то ошибся номером.
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Возвращаясь в спальню, она заметила свет в прихожей. Входная дверь почему-то была не заперта. Дженни погасила лампу, защелкнула замок и легла в кровать. Услышав шум из комнаты братьев Джона и Джорджа, подумала, что дети просто играют.
Спустя час родители проснулись от сильного запаха гари. Бросились в комнаты к детям. Пожарных вызвать не удалось — телефон не работал. Дочь Мэрион побежала за помощью, а Дженни попыталась подняться на второй этаж. Но было поздно — огонь охватил половину здания.
На улицу вывели только четверых детей. За остальными Джордж решил лезть через окно. Однако лестницы, всегда стоявшей во дворе, почему-то не было. Соддер хотел подогнать к стене здания грузовик, чтобы взобраться по нему, — двигатель не запустился.
Спасатели приехали лишь под утро — Мэрион пришлось идти домой к начальнику пожарной охраны, который сам обзвонил членов команды.
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К тому времени дом полностью сгорел. По заключению пожарных, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания, и пятеро детей — пятилетняя Бетти, восьмилетняя Дженни, девятилетний Луи, 12-летняя Марта и 14-летний Морис — погибли.

Семья эмигрантов

Семья Джорджа Соддера эмигрировала в США из Италии в начале прошлого века, когда он был еще подростком. Обосновались в Западной Виргинии. Джордж работал водителем. С годами скопил денег и основал собственную компанию грузоперевозок.
Соддеры разбогатели и стали одной из самых уважаемых семей в Фейтвилле.
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Поговаривали, что доходами процветающего бизнеса заинтересовалась сицилийская мафия. Надо сказать, Джордж резко отзывался о далекой родине, где правил Бенито Муссолини, и некоторым в итальянской диаспоре это очень не нравилось. В том числе одному страховому агенту, предлагавшему Джорджу свои услуги. Тот отказался, и в ответ брокер пригрозил: "Твой дом сгорит, а дети погибнут. Ты заплатишь за грязные слова в адрес дуче". После трагедии эти угрозы, казавшиеся несерьезными, нельзя было не вспомнить.
Вспомнили Соддеры и то, что за пару дней до пожара заметили, как из салона автомобиля за их детьми во дворе наблюдает неизвестный.
Поэтому в семье были уверены: дом подожгли, а детей похитили. Тем более останков так и не обнаружили. Полицейские объясняли: пламя было слишком сильным, сгорели даже скелеты. Однако в городском крематории сказали, что при пожарах так не бывает.
© Public domain Дженни Соддер с сыном Джоном
Дженни Соддер с сыном Джоном
© Public domain
Дженни Соддер с сыном Джоном

Билборд у дороги

Соддеры наняли частного детектива и начали собственное расследование. Быстро выяснили, что телефонный провод в доме перерезали, а в ночь пожара кто-то из местных видел неподалеку автомобиль, в котором сидели какие-то дети.
Официантка из придорожного кафе в 80 километрах от Фейтвилля сообщила, что наутро после пожара похожие на Соддеров дети завтракали в заведении в обществе неизвестного итальянца, а потом уехали на машине с филадельфийскими номерами.
Соддеры установили рядом с оживленным шоссе баннер с фотографиями исчезнувших и просьбой сообщать любую информацию об их местонахождении. Но с ними так никто и не связался.
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В 1968-м Соддеры неожиданно получили по почте фотографию молодого человека. Анонимный автор письма утверждал: на снимке их повзрослевший сын Луи. Сходство действительно было.
Частные детективы выяснили, что фото прислали из Кентукки, однако ни отправителя, ни того, кто на снимке, не нашли.
Джордж умер на следующий год. Через двадцать лет скончалась Дженни. Независимое расследование продолжают внуки Соддеров. Их основная версия — детей выкрала итальянская мафия, чтобы шантажировать бизнесмена. Другое предположение: преступление мог совершить серийный убийца по прозвищу Кливлендский Мясник, орудовавший в США в 1930-1950-е.
 
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