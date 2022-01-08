https://ria.ru/20220108/professii-1766967464.html
Представители этих профессий скоро лишатся работы
В Швеции назвали профессии, которые скоро исчезнут - РИА Новости, 08.01.2022
Представители этих профессий скоро лишатся работы
Институт оценки рынка труда и политики образования Швеции провел исследования и выявил несколько десятков профессий, которые в скором времени заменит... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T15:33
2022-01-08T15:33
2022-01-08T15:52
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Институт оценки рынка труда и политики образования Швеции провел исследования и выявил несколько десятков профессий, которые в скором времени заменит искусственный интеллект, пишет Dagens Nyheter.В публикации отмечается, что технология искусственного интеллекта постепенно начинает выполнять все больше и больше функций, что в будущем приведет к расслоению общества по уровню зарплат в разных сферах деятельности.Примечательно, что технология может заменить не только неквалифицированный персонал, но даже некоторых врачей, например рентгенологов, рассказал ортопед из Дандерюдской больницы Макс Гордон. Искусственный интеллект уже сейчас научился определять различные типы переломов, а в будущем сможет рекомендовать лечение."Искусственный интеллект способен выполнять эту работу мгновенно, что поможет сократить количество рабочих мест с трудоемкими задачами в отрасли, где у нас сейчас есть дефицит персонала", — пояснил Гордон.Он уточнил, что, помимо ортопедии, технологию могут внедрить в такие области, как неотложная помощь и гинекология. Также станет возможным сократить нехватку медсестер.Кроме того, искусственный интеллект сможет заменить человека в нескольких десятках других профессий. Речь идет о таких специалистах, как бухгалтеры, фотомодели, операторы станков в полиграфии, деревообработке, химической и металлургической отраслях, кассиры и продавцы, младший персонал в сельском хозяйстве, уборщики, машинисты, монтеры, младший административный персонал, сварщики, строители, агенты, водители, лесники и почтальоны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, технологии, швеция
15:33 08.01.2022 (обновлено: 15:52 08.01.2022)
В Швеции назвали профессии, которые скоро исчезнут
Dagens Nyheter: искусственный интеллект лишит работы представителей около 30 профессий
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
Институт оценки рынка труда и политики образования Швеции
провел исследования и выявил несколько десятков профессий, которые в скором времени заменит искусственный интеллект, пишет Dagens Nyheter
.
В публикации отмечается, что технология искусственного интеллекта постепенно начинает выполнять все больше и больше функций, что в будущем приведет к расслоению общества по уровню зарплат в разных сферах деятельности.
Примечательно, что технология может заменить не только неквалифицированный персонал, но даже некоторых врачей, например рентгенологов, рассказал ортопед из Дандерюдской больницы Макс Гордон. Искусственный интеллект уже сейчас научился определять различные типы переломов, а в будущем сможет рекомендовать лечение.
"Искусственный интеллект способен выполнять эту работу мгновенно, что поможет сократить количество рабочих мест с трудоемкими задачами в отрасли, где у нас сейчас есть дефицит персонала", — пояснил Гордон.
Он уточнил, что, помимо ортопедии, технологию могут внедрить в такие области, как неотложная помощь и гинекология. Также станет возможным сократить нехватку медсестер.
Кроме того, искусственный интеллект сможет заменить человека в нескольких десятках других профессий. Речь идет о таких специалистах, как бухгалтеры, фотомодели, операторы станков в полиграфии, деревообработке, химической и металлургической отраслях, кассиры и продавцы, младший персонал в сельском хозяйстве, уборщики, машинисты, монтеры, младший административный персонал, сварщики, строители, агенты, водители, лесники и почтальоны.
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