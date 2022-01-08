https://ria.ru/20220108/privychka-1766919927.html
Шесть непонятных привычек россиян
Названы шесть непонятных привычек россиян - РИА Новости, 08.01.2022
Шесть непонятных привычек россиян
Турецкое издание Medya Günlüğü перечислило привычки россиян, которые сложно понять иностранцам. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T03:00
2022-01-08T03:00
2022-01-08T10:21
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Турецкое издание Medya Günlüğü перечислило привычки россиян, которые сложно понять иностранцам.Прежде всего, речь идет о традиции взять с собой небольшой подарок, отправляясь в гости. "Коробка конфет, торт, игрушки для детей или цветы. Важен не сам подарок, а то, что вы позаботились об этом", - говорится в статье.Удивляет и привычка россиян оставлять ложку в чашке или кружке. Считается, что таким образом чай становится вкуснее.Кроме того, вызывает недоумение тот факт, что русские едят мороженое зимой.Еще одна "странная" привычка связана с тем, что россияне празднуют Новый год и старый Новый год. "Иначе говоря, у россиян каждый год существует две возможности загадать желание, выпить и повеселиться", - отмечается в публикации.Также иностранцам кажется удивительным привычка оставлять дела на последний момент. При этом в статье отмечается, что русские – очень оптимистичные люди."Способность выдерживать даже самые тяжелые условия и пожелание "все будет хорошо" образуют костяк русского характера", - резюмируется в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, турция, россия, новости - туризм
03:00 08.01.2022 (обновлено: 10:21 08.01.2022)
Названы шесть непонятных привычек россиян
Medya Günlüğü: россияне обладают шестью привычками, которые сложно понять иностранцам
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Турецкое
издание Medya Günlüğü
перечислило привычки россиян
, которые сложно понять иностранцам.
Прежде всего, речь идет о традиции взять с собой небольшой подарок, отправляясь в гости. "Коробка конфет, торт, игрушки для детей или цветы. Важен не сам подарок, а то, что вы позаботились об этом", - говорится в статье.
Удивляет и привычка россиян оставлять ложку в чашке или кружке. Считается, что таким образом чай становится вкуснее.
Кроме того, вызывает недоумение тот факт, что русские едят мороженое зимой.
Еще одна "странная" привычка связана с тем, что россияне празднуют Новый год и старый Новый год. "Иначе говоря, у россиян каждый год существует две возможности загадать желание, выпить и повеселиться", - отмечается в публикации.
Также иностранцам кажется удивительным привычка оставлять дела на последний момент. При этом в статье отмечается, что русские – очень оптимистичные люди.
"Способность выдерживать даже самые тяжелые условия и пожелание "все будет хорошо" образуют костяк русского характера", - резюмируется в статье.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>