https://ria.ru/20220108/prazdnik-1766997888.html

Эксперт: день рождения Ким Чен Ына может стать государственным праздником

Эксперт: день рождения Ким Чен Ына может стать государственным праздником - РИА Новости, 08.01.2022

Эксперт: день рождения Ким Чен Ына может стать государственным праздником

Лидер КНДР Ким Чен Ын может сделать свой день рождения официальным государственным праздником в 2034 году, когда ему исполнится 50 лет, полагает директор центра РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T21:37

2022-01-08T21:37

2022-01-08T21:37

в мире

кндр (северная корея)

ким чен ын

чон чхан сон (корейский зомби)

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СЕУЛ, 8 янв – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын может сделать свой день рождения официальным государственным праздником в 2034 году, когда ему исполнится 50 лет, полагает директор центра исследований Северной Кореи института Сечжон Чон Сон Чжан.Считается, что Ким Чен Ын отмечает день рождения 8 января. Но в эту субботу в КНДР, судя по всему, не проводилось никаких праздничных мероприятий."Сегодня Ким Чен Ыну исполнилось 38 лет, но начиная с "Нодон Синмун", все официальные СМИ Северной Кореи совершенно никак не упомянули об этом", - отметил Чон Сон Чжан.Как пояснил профессор, необходимо обратить внимание на то, как день рождения предыдущего вождя КНДР Ким Чен Ира стал официальным выходным днем.Северная Корея 15 февраля 1982 года, за день до 40-го дня рождения Ким Чен Ира, указом Центрального народного комитета присвоила тому звание героя республики и обнародовала это в газете "Нодон Синмун". А за девять дней до 50-летия Ким Чен Ира 6 февраля 1995 года, ровно через три года после смерти его отца и основателя КНДР Ким Ир Сена, в "Нодон Синмун" был опубликован указ Центрального народного комитета о назначении дня рождения Ким Чен Ира "главным праздником нации". Сам день рождения 16 февраля и следующее за ним 17 февраля стали государственными выходными."Если Ким Чен Ын последует такой же традиции, то в 2024 году, когда ему исполнится 40 лет, он получит звание героя республики, и только на 50-летие в 2034 году его день рождения станет официальным выходным днем и "главным праздником нации", - подытожил эксперт.Лидер КНДР Ким Чен Ын родился 8 января 1982 года (согласно другим версиям - в 1983 или 1984 году). Является младшим сыном Ким Чен Ира - лидера КНДР в 1994-2011 годах и внуком Ким Ир Сена - первого главы Северной Кореи (1972-1994), основоположника доктрины "чучхе". 28 мая 2009 года Ким Чен Ир официально назначил Ким Чен Ына своим преемником. После смерти отца в 2011 году Ким Чен Ын возглавил страну.

https://ria.ru/20220108/biografiya-1766149909.html

https://ria.ru/20220101/kndr-1766345166.html

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в мире, кндр (северная корея), ким чен ын, чон чхан сон (корейский зомби)