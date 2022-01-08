https://ria.ru/20220108/posledstviya-1767002629.html

Белый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на Украине

Белый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на Украине - РИА Новости, 08.01.2022

Белый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на Украине

Россия в случае усугубления кризиса на Украине столкнется не только с экономическими санкциями, но и с дипломатическими последствиями, заявил в субботу... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T22:44

2022-01-08T22:44

2022-01-08T23:55

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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Россия в случае усугубления кризиса на Украине столкнется не только с экономическими санкциями, но и с дипломатическими последствиями, заявил в субботу журналистам высокопоставленный представитель администрации США."Они столкнутся не только с финансовыми санкциями, но и с дипломатическими последствиями, с укреплением позиций НАТО на территории союзных стран, а также с увеличением помощи Украине в сфере безопасности", - сказал представитель Белого дома в преддверии начала переговоров делегаций США и РФ в Женеве.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1767001160.html

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в мире, киев, вена, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, россия