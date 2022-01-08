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США пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" России
США пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" России - РИА Новости, 08.01.2022
США пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" России
США готовятся применить к России коллективные западные санкции с первого же дня потенциального вторжения на Украину и также в этом случае нарастят сверх плана... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T01:08
2022-01-08T01:17
в мире
украина
сша
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США готовятся применить к России коллективные западные санкции с первого же дня потенциального вторжения на Украину и также в этом случае нарастят сверх плана военную помощь этой стране, сказала журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.Россия отрицает приписываемые ей на Западе планы вторжения на Украину и называет сувереннным правом перемещения войск по собственной территории.Она напомнила, что за последние семь лет сумма американской военной помощи Украине составила 2,5 миллиарда долларов. По ее словам, все поставки носят сугубо оборонительный характер.Представитель госдепартамента повторила, что на вторжение США ответят усилением военного присутствия на восточном фланге НАТО и коллективным санкционным пакетом, беспрецедентным по разрушительности последствий."Если русские вторгнутся на Украину, мы хотим в первый же день быть готовыми ввести этот санкционный пакет", - сказала она.
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в мире, украина, сша, нато, россия
01:08 08.01.2022 (обновлено: 01:17 08.01.2022)
 
США пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" России

В госдепе пригрозили увеличением военной помощи Украине сверх плана при "вторжении" России

© Фото : U.S. Embassy KyivПрибытие партии военной помощи США в Киев
Прибытие партии военной помощи США в Киев - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© Фото : U.S. Embassy Kyiv
Прибытие партии военной помощи США в Киев
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США готовятся применить к России коллективные западные санкции с первого же дня потенциального вторжения на Украину и также в этом случае нарастят сверх плана военную помощь этой стране, сказала журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
Россия отрицает приписываемые ей на Западе планы вторжения на Украину и называет сувереннным правом перемещения войск по собственной территории.
"Если Россия... вторгнется на Украину, мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные материалы сверх того, что мы им направляем", - сказала дипломат.
Она напомнила, что за последние семь лет сумма американской военной помощи Украине составила 2,5 миллиарда долларов. По ее словам, все поставки носят сугубо оборонительный характер.
Представитель госдепартамента повторила, что на вторжение США ответят усилением военного присутствия на восточном фланге НАТО и коллективным санкционным пакетом, беспрецедентным по разрушительности последствий.
"Если русские вторгнутся на Украину, мы хотим в первый же день быть готовыми ввести этот санкционный пакет", - сказала она.
Военнослужащий на с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
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