https://ria.ru/20220108/pomosch-1766917387.html

США пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" России

США пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" России - РИА Новости, 08.01.2022

США пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" России

США готовятся применить к России коллективные западные санкции с первого же дня потенциального вторжения на Украину и также в этом случае нарастят сверх плана... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T01:08

2022-01-08T01:08

2022-01-08T01:17

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украина

сша

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США готовятся применить к России коллективные западные санкции с первого же дня потенциального вторжения на Украину и также в этом случае нарастят сверх плана военную помощь этой стране, сказала журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.Россия отрицает приписываемые ей на Западе планы вторжения на Украину и называет сувереннным правом перемещения войск по собственной территории.Она напомнила, что за последние семь лет сумма американской военной помощи Украине составила 2,5 миллиарда долларов. По ее словам, все поставки носят сугубо оборонительный характер.Представитель госдепартамента повторила, что на вторжение США ответят усилением военного присутствия на восточном фланге НАТО и коллективным санкционным пакетом, беспрецедентным по разрушительности последствий."Если русские вторгнутся на Украину, мы хотим в первый же день быть готовыми ввести этот санкционный пакет", - сказала она.

https://ria.ru/20220108/obsuzhdenie-1766917121.html

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в мире, украина, сша, нато, россия