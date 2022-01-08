https://ria.ru/20220108/pokhischenie-1766974855.html

В Чечне опровергли информацию о похищении родственников критиков Кадырова

В Чечне опровергли информацию о похищении родственников критиков Кадырова - РИА Новости, 08.01.2022

В Чечне опровергли информацию о похищении родственников критиков Кадырова

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в социальной сети Instagram выступил с опровержением информации о... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T16:54

2022-01-08T16:54

2022-01-08T17:02

общество

владимир путин

мемориал

human rights watch

комитет против пыток

ахмед закаев

ахмед дудаев

россия

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ГРОЗНЫЙ, 8 дек – РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в социальной сети Instagram выступил с опровержением информации о фактах похищений родственников критиков руководства региона в декабре 2021 года.По его словам, российские и международные правозащитные организации, в числе которых Human Rights Watch, Amnesty International, International, Federation for Human Rights, Комитет против пыток и внесенные в список иностранных агентов "Мемориал"* и "Гражданское содействие", обратились к президенту РФ Владимиру Путину по якобы имевшему место факту массового похищения в декабре 2021 года в Чечне родственников критиков главы региона Рамзана Кадырова."Нами проведена некоторая работа, которой я с вами поделюсь. В первую очередь, я связался с родственниками из этого списка, якобы похищенных людей", - сообщил Дудаев.Он показал видеообращения, которые, по его словам, записаны 7 января 2022 года, братьев Хасана Халитова и родственников Ахмеда Закаева, которые заверили, что находятся у себя дома в полном здравии, они также потребовали "оставить их в покое".Министр заверил, что в регионе строго соблюдаются "законы РФ, законы ЧР, традиции и обычаи чеченского народа", а Чечня является "самым безопасным регионом в России".* Организация признана в России иноагентом и ликвидирована Верховным судом.

https://ria.ru/20211226/ischeznovenie-1765562746.html

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общество, владимир путин, мемориал, human rights watch, комитет против пыток, ахмед закаев, ахмед дудаев, россия