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В Чечне опровергли информацию о похищении родственников критиков Кадырова
В Чечне опровергли информацию о похищении родственников критиков Кадырова - РИА Новости, 08.01.2022
В Чечне опровергли информацию о похищении родственников критиков Кадырова
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в социальной сети Instagram выступил с опровержением информации о... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T16:54
2022-01-08T17:02
общество
владимир путин
мемориал
human rights watch
комитет против пыток
ахмед закаев
ахмед дудаев
россия
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ГРОЗНЫЙ, 8 дек – РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в социальной сети Instagram выступил с опровержением информации о фактах похищений родственников критиков руководства региона в декабре 2021 года.По его словам, российские и международные правозащитные организации, в числе которых Human Rights Watch, Amnesty International, International, Federation for Human Rights, Комитет против пыток и внесенные в список иностранных агентов "Мемориал"* и "Гражданское содействие", обратились к президенту РФ Владимиру Путину по якобы имевшему место факту массового похищения в декабре 2021 года в Чечне родственников критиков главы региона Рамзана Кадырова."Нами проведена некоторая работа, которой я с вами поделюсь. В первую очередь, я связался с родственниками из этого списка, якобы похищенных людей", - сообщил Дудаев.Он показал видеообращения, которые, по его словам, записаны 7 января 2022 года, братьев Хасана Халитова и родственников Ахмеда Закаева, которые заверили, что находятся у себя дома в полном здравии, они также потребовали "оставить их в покое".Министр заверил, что в регионе строго соблюдаются "законы РФ, законы ЧР, традиции и обычаи чеченского народа", а Чечня является "самым безопасным регионом в России".* Организация признана в России иноагентом и ликвидирована Верховным судом.
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общество, владимир путин, мемориал, human rights watch, комитет против пыток, ахмед закаев, ахмед дудаев, россия
16:54 08.01.2022 (обновлено: 17:02 08.01.2022)
 
В Чечне опровергли информацию о похищении родственников критиков Кадырова

Власти Чечни опровергли информацию о похищении родственников критиков Кадырова

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВид на центральную мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном
Вид на центральную мечеть Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса Грозный сити в Грозном - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Вид на центральную мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 8 дек – РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в социальной сети Instagram выступил с опровержением информации о фактах похищений родственников критиков руководства региона в декабре 2021 года.
По его словам, российские и международные правозащитные организации, в числе которых Human Rights Watch, Amnesty International, International, Federation for Human Rights, Комитет против пыток и внесенные в список иностранных агентов "Мемориал"* и "Гражданское содействие", обратились к президенту РФ Владимиру Путину по якобы имевшему место факту массового похищения в декабре 2021 года в Чечне родственников критиков главы региона Рамзана Кадырова.
"Нами проведена некоторая работа, которой я с вами поделюсь. В первую очередь, я связался с родственниками из этого списка, якобы похищенных людей", - сообщил Дудаев.
Он показал видеообращения, которые, по его словам, записаны 7 января 2022 года, братьев Хасана Халитова и родственников Ахмеда Закаева, которые заверили, что находятся у себя дома в полном здравии, они также потребовали "оставить их в покое".
"Мы эти видеоролики распространяем, показываем, показываем этих людей, что их никто не похищал, что они благополучно проживают у себя дома, эти люди вас проклинают. Они единственное просят вас заткнуть свои рты и оставить их в покое", - заявил Дудаев.
Министр заверил, что в регионе строго соблюдаются "законы РФ, законы ЧР, традиции и обычаи чеченского народа", а Чечня является "самым безопасным регионом в России".
* Организация признана в России иноагентом и ликвидирована Верховным судом.
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ОбществоВладимир ПутинМемориалHuman Rights WatchКомитет против пытокАхмед ЗакаевАхмед ДудаевРоссия
 
 
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