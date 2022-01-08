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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 08.01.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Небольшой снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T09:16
2022-01-08T09:16
2022-01-08T09:16
московская область (подмосковье)
москва
погода
михаил леус
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня за погоду в столице будет отвечать гребень антициклона и перемещающийся по его периферии малоактивный тёплый атмосферный фронт. Погода облачная с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, минус 4-6 в столице, 3-8 градусов мороза в Подмосковье. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, давление растёт, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20220106/snegopady-1766762726.html
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московская область (подмосковье), москва, погода, михаил леус
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается до минус шести градусов