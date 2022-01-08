https://ria.ru/20220108/poezd-1766959953.html

В Сочи поезд насмерть сбил мужчину

В Сочи поезд насмерть сбил мужчину - РИА Новости, 08.01.2022

В Сочи поезд насмерть сбил мужчину

В Лазаревском районе Сочи поезд Имеретинский курорт — Москва насмерть сбил человека, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Южному... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T14:09

2022-01-08T14:09

2022-01-08T16:43

происшествия

туапсе

сочи

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СОЧИ, 8 янв — РИА Новости. В Лазаревском районе Сочи поезд Имеретинский курорт — Москва насмерть сбил человека, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу."Вчера в 22:40 поступило сообщение от дежурной по станции Туапсе, что на перегоне Лазаревское — Водопадный машинист пассажирского поезда Имеретинский курорт — Москва применил экстренное торможение во избежание наезда на человека. Наезда избежать не удалось, смертельно травмирован мужчина 1980 года рождения, житель Челябинской области", — рассказали в ведомстве.Следственно-оперативная группа выезжала на место с целью обследования. Со слов машиниста, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/kuban-1763696960.html

туапсе

сочи

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, туапсе, сочи