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В Сочи поезд насмерть сбил мужчину
В Сочи поезд насмерть сбил мужчину - РИА Новости, 08.01.2022
В Сочи поезд насмерть сбил мужчину
В Лазаревском районе Сочи поезд Имеретинский курорт — Москва насмерть сбил человека, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Южному... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T14:09
2022-01-08T14:09
2022-01-08T16:43
происшествия
туапсе
сочи
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СОЧИ, 8 янв — РИА Новости. В Лазаревском районе Сочи поезд Имеретинский курорт — Москва насмерть сбил человека, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу."Вчера в 22:40 поступило сообщение от дежурной по станции Туапсе, что на перегоне Лазаревское — Водопадный машинист пассажирского поезда Имеретинский курорт — Москва применил экстренное торможение во избежание наезда на человека. Наезда избежать не удалось, смертельно травмирован мужчина 1980 года рождения, житель Челябинской области", — рассказали в ведомстве.Следственно-оперативная группа выезжала на место с целью обследования. Со слов машиниста, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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происшествия, туапсе, сочи
14:09 08.01.2022 (обновлено: 16:43 08.01.2022)
В Сочи поезд насмерть сбил мужчину
В Лазаревском районе Сочи поезд Имеретинский курорт — Москва насмерть сбил мужчину