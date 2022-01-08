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США будут сотрудничать с ЕС для поддержки Литвы в торговом конфликте с КНР
США будут сотрудничать с ЕС для поддержки Литвы в торговом конфликте с КНР - РИА Новости, 08.01.2022
США будут сотрудничать с ЕС для поддержки Литвы в торговом конфликте с КНР
Торговый представитель США Кэтрин Тай выразила готовность работать с Евросоюзом и его членами для противодействия дипломатическому и экономическому притеснению... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T03:16
2022-01-08T03:16
в мире
литва
сша
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Торговый представитель США Кэтрин Тай выразила готовность работать с Евросоюзом и его членами для противодействия дипломатическому и экономическому притеснению Литвы со стороны Китая, сообщил офис Тай по итогам ее беседы с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня."Торговый представитель США Кэтрин Тай... выразила решительную поддержку Соединенными Штатами Евросоюза и Литвы перед лицом экономического принуждения со стороны Китайской Народной Республики. Посол Тай подчеркнула важность работы с Европейским Союзом и государствами-членами в различных форматах, включая Совет США-ЕС по торговле и технологиям, для противодействия практике дипломатического и экономического принуждения", - сказано в пресс-релизе.В США выражают обеспокоенность сообщениями о том, что таможенные власти КНР не допускают в страны литовские товары или товары с литовскими компонентами, а также отвергают заявки на импорт от Литвы. Домбровскис ранее говорил, что китайские рестрикции сказываются на товарах из других стран Евросоюза.
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в мире, литва, сша, евросоюз
03:16 08.01.2022
 
США будут сотрудничать с ЕС для поддержки Литвы в торговом конфликте с КНР

Торгпред США Тай выразила поддержку ЕС и Литве в "торговой войне" с Китаем

© AP Photo / ANTHONY WALLACEТорговый представитель США Кэтрин Тай
Торговый представитель США Кэтрин Тай - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© AP Photo / ANTHONY WALLACE
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Торговый представитель США Кэтрин Тай выразила готовность работать с Евросоюзом и его членами для противодействия дипломатическому и экономическому притеснению Литвы со стороны Китая, сообщил офис Тай по итогам ее беседы с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.
Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня.
"Торговый представитель США Кэтрин Тай... выразила решительную поддержку Соединенными Штатами Евросоюза и Литвы перед лицом экономического принуждения со стороны Китайской Народной Республики. Посол Тай подчеркнула важность работы с Европейским Союзом и государствами-членами в различных форматах, включая Совет США-ЕС по торговле и технологиям, для противодействия практике дипломатического и экономического принуждения", - сказано в пресс-релизе.
В США выражают обеспокоенность сообщениями о том, что таможенные власти КНР не допускают в страны литовские товары или товары с литовскими компонентами, а также отвергают заявки на импорт от Литвы. Домбровскис ранее говорил, что китайские рестрикции сказываются на товарах из других стран Евросоюза.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 01:16
Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
 
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