https://ria.ru/20220108/podderzhka-1766920358.html

США будут сотрудничать с ЕС для поддержки Литвы в торговом конфликте с КНР

США будут сотрудничать с ЕС для поддержки Литвы в торговом конфликте с КНР - РИА Новости, 08.01.2022

США будут сотрудничать с ЕС для поддержки Литвы в торговом конфликте с КНР

Торговый представитель США Кэтрин Тай выразила готовность работать с Евросоюзом и его членами для противодействия дипломатическому и экономическому притеснению... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T03:16

2022-01-08T03:16

2022-01-08T03:16

в мире

литва

сша

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766920335_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2663be281d6dad6453e6ac78c9d29081.jpg

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Торговый представитель США Кэтрин Тай выразила готовность работать с Евросоюзом и его членами для противодействия дипломатическому и экономическому притеснению Литвы со стороны Китая, сообщил офис Тай по итогам ее беседы с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня."Торговый представитель США Кэтрин Тай... выразила решительную поддержку Соединенными Штатами Евросоюза и Литвы перед лицом экономического принуждения со стороны Китайской Народной Республики. Посол Тай подчеркнула важность работы с Европейским Союзом и государствами-членами в различных форматах, включая Совет США-ЕС по торговле и технологиям, для противодействия практике дипломатического и экономического принуждения", - сказано в пресс-релизе.В США выражают обеспокоенность сообщениями о том, что таможенные власти КНР не допускают в страны литовские товары или товары с литовскими компонентами, а также отвергают заявки на импорт от Литвы. Домбровскис ранее говорил, что китайские рестрикции сказываются на товарах из других стран Евросоюза.

https://ria.ru/20211222/podderzhka-1764828807.html

литва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, сша, евросоюз