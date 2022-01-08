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Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20220108/pitanie-1766915415.html
Как "воскресить" организм после праздников
Врач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздники - РИА Новости, 08.01.2022
Как "воскресить" организм после праздников
Новогодние праздники у многих сопровождаются обильными застольями, однако стоит помнить, что для организма это вредно. Как провести праздники без вреда для... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T01:16
2022-01-08T01:16
новый год — 2022
общество
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
здоровье - общество
новый год
дмитрий карпенко
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Новогодние праздники у многих сопровождаются обильными застольями, однако стоит помнить, что для организма это вредно. Как провести праздники без вреда для здоровья, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко.В первую очередь, отмечает врач, нужно соблюдать принципы рационального здорового питания: ограничить сладкое и жирную пищу, отдавать предпочтение легкоусвояемым белковым продуктам (птица, молочные продукты с низким процентом жира). Рыбные и мясные блюда Карпенко советует сочетать с овощами, а салаты заправлять растительными маслами или соком лимона.Алкоголь лучше выбирать из виноградной группы (вино, коньяк, шампанское) и пить больше воды: как минимум стакан на бокал алкоголя, советует эксперт.
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общество, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье - общество, новый год, дмитрий карпенко
01:16 08.01.2022
 
Врач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздники

Врач Карпенко посоветовал соблюдать принципы рационального здорового питания в Новый год

© Depositphotos / look.thanНовогоднее застолье
Новогоднее застолье - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© Depositphotos / look.than
Новогоднее застолье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Новогодние праздники у многих сопровождаются обильными застольями, однако стоит помнить, что для организма это вредно. Как провести праздники без вреда для здоровья, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко.
В первую очередь, отмечает врач, нужно соблюдать принципы рационального здорового питания: ограничить сладкое и жирную пищу, отдавать предпочтение легкоусвояемым белковым продуктам (птица, молочные продукты с низким процентом жира). Рыбные и мясные блюда Карпенко советует сочетать с овощами, а салаты заправлять растительными маслами или соком лимона.
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31 декабря 2021, 01:17Новый год — 2022
Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить
Алкоголь лучше выбирать из виноградной группы (вино, коньяк, шампанское) и пить больше воды: как минимум стакан на бокал алкоголя, советует эксперт.
 
Новый год — 2022ОбществоРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаЗдоровье - ОбществоНовый годДмитрий Карпенко
 
 
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