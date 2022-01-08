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https://ria.ru/20220108/peregovory-1766999302.html
Белый дом рассказал об ожиданиях от переговоров с Россией
Белый дом рассказал об ожиданиях от переговоров с Россией - РИА Новости, 08.01.2022
Белый дом рассказал об ожиданиях от переговоров с Россией
США не настроены оптимистично на предстоящие переговоры с Россией, заявил высокопоставленный представитель администрации США. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T21:48
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в мире
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администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. США не настроены оптимистично на предстоящие переговоры с Россией, заявил высокопоставленный представитель администрации США."Мы идем с ощущением реализма, не оптимизма", — сказал он во время телефонного брифинга.По его словам, США будут оценивать действия Москвы, а не публичные комментарии."Что они делают за закрытыми дверями будет важнее их заявлений", - сказал чиновник.Десятого января состоится очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО (намечено на 12 января), а следом в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря также провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
https://ria.ru/20220108/peregovory-1766998843.html
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в мире, сша, россия, администрация президента сша
21:48 08.01.2022 (обновлено: 23:32 08.01.2022)
 
Белый дом рассказал об ожиданиях от переговоров с Россией

Белый дом заявил, что США не настроены на предстоящие переговоры с Россией оптимистично

© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. США не настроены оптимистично на предстоящие переговоры с Россией, заявил высокопоставленный представитель администрации США.
"Мы идем с ощущением реализма, не оптимизма", — сказал он во время телефонного брифинга.
По его словам, США будут оценивать действия Москвы, а не публичные комментарии.
"Что они делают за закрытыми дверями будет важнее их заявлений", - сказал чиновник.
Десятого января состоится очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО (намечено на 12 января), а следом в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
21:43
США заявили, что не будут обсуждать с Россией военное присутствие в Европе
Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.
Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря также провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 10:29
Россия не даст "замотать" идею о гарантиях безопасности, заявил Лавров
 
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