https://ria.ru/20220108/peregovory-1766998469.html

Белый дом анонсировал предварительную часть переговоров с Россией 9 января

Белый дом анонсировал предварительную часть переговоров с Россией 9 января - РИА Новости, 08.01.2022

Белый дом анонсировал предварительную часть переговоров с Россией 9 января

В воскресенье вечером американская делегация проведет с российской стороной предварительную часть переговоров в Женеве, заявил журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T21:36

2022-01-08T21:36

2022-01-08T22:38

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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. В воскресенье вечером американская делегация проведет с российской стороной предварительную часть переговоров в Женеве, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.По его словам, США не планируют размещать на Украине наступательные ракетные вооружения и считают возможным договориться с Россией по этому поводу. "Как сказал президент Байден президенту Путину, у США нет намерений так поступать. Так что это один из вопросов, где мы, возможно, придем к взаимопониманию, если Россия готова принять на себя встречные обязательства", — отметил он на телефонном брифинге.Вашингтон также готов рассмотреть возможность взаимных ограничений военных учений, включая полеты стратегической авиации, добавил представитель Белого дома. При этом Штаты не намерены обсуждать сокращение американского военного присутствия в странах Европы.Десятого января состоится очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО (намечено на 12 января), а следом в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря также провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.

https://ria.ru/20220108/pentagon-1766994822.html

https://ria.ru/20211231/garantii-1766274737.html

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