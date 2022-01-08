https://ria.ru/20220108/peregovory-1766917962.html
США заявили о прагматичном подходе к переговорам с Россией
США заявили о прагматичном подходе к переговорам с Россией - РИА Новости, 08.01.2022
США заявили о прагматичном подходе к переговорам с Россией
США в предстоящих переговорах с Россией будут исходить из прагматичности, заявила высокопоставленный представитель госдепартамента. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T01:31
2022-01-08T01:31
2022-01-08T07:49
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США в предстоящих переговорах с Россией будут исходить из прагматичности, заявила высокопоставленный представитель госдепартамента.Российские предложения, подготовленные к переговорам с Соединенными Штатами и их союзниками, включают отказ НАТО от дальнейшего расширения, в том числе за счет бывших советских республик.При этом она заявила, что часть российских предложений "нежизнеспособна". Дипломат добавила, что Москва знает о позиции Вашингтона, который, по ее утверждению, якобы выступает за неприкосновенность границ и право стран самостоятельно определять свою внешнюю и оборонную политику.Кроме того, представитель госдепа назвала "неточной" информацию СМИ о готовности обсуждать с Россией отвод сил из Восточной Европы, а призыв Москвы вывести ядерное оружие из стран НАТО — проблематичным. Дипломат также сказала, что российская и американская делегации будут обсуждать вопросы двустороннего характера, оставив более широкие темы для многосторонних форматов. В целом она выразила надежду, что неделя переговоров будет конструктивной.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря также провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
https://ria.ru/20220108/pushkov-1766916897.html
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в мире, сша, россия
01:31 08.01.2022 (обновлено: 07:49 08.01.2022)
США заявили о прагматичном подходе к переговорам с Россией
В госдепе заявили, что в некоторых сферах переговоров с Россией можно добиться прогресса
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США
в предстоящих переговорах с Россией
будут исходить из прагматичности, заявила высокопоставленный представитель госдепартамента.
Российские предложения, подготовленные к переговорам с Соединенными Штатами и их союзниками, включают отказ НАТО
от дальнейшего расширения, в том числе за счет бывших советских республик.
"Наш подход к этим дискуссиям будет прагматичным и нацеленным на результат. Мы считаем, что есть сферы, где можно добиться прогресса, если Москва будет реалистична в своих подходах. Но мы не можем быть в этом уверенными. Такова природа дипломатии", - сказала представитель госдепа в ходе телефонного брифинга в преддверии контактов с Россией в двустороннем формате, на площадках НАТО и ОБСЕ.
При этом она заявила, что часть российских предложений "нежизнеспособна". Дипломат добавила, что Москва знает о позиции Вашингтона, который, по ее утверждению, якобы выступает за неприкосновенность границ и право стран самостоятельно определять свою внешнюю и оборонную политику.
Кроме того, представитель госдепа назвала "неточной" информацию СМИ о готовности обсуждать с Россией отвод сил из Восточной Европы, а призыв Москвы вывести ядерное оружие из стран НАТО — проблематичным.
Дипломат также сказала, что российская и американская делегации будут обсуждать вопросы двустороннего характера, оставив более широкие темы для многосторонних форматов. В целом она выразила надежду, что неделя переговоров будет конструктивной.
На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе
, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР
. Документы передали Вашингтону и его союзникам.
Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
Президенты США и России Джо Байден
и Владимир Путин
30 декабря также провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине
ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.