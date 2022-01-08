https://ria.ru/20220108/pentagon-1766994822.html
США не изменят позицию по военному присутствию в Европе, заявил Пентагон
США не изменят позицию по военному присутствию в Европе, заявил Пентагон - РИА Новости, 08.01.2022
США не изменят позицию по военному присутствию в Европе, заявил Пентагон
Администрация США не рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия в Европе или смену позиции по данному вопросу, заявил в субботу... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T20:42
2022-01-08T20:42
2022-01-08T21:05
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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Администрация США не рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия в Европе или смену позиции по данному вопросу, заявил в субботу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Накануне телеканал NBC со ссылкой на знакомые с позицией американских властей источники сообщил, что представители Вашингтона на предстоящих консультациях с РФ в Женеве готовы обсудить перспективы сокращения военного присутствия США на востоке Европы при условии что Москва также проявит готовность к таким шагам."Появились некоторые сообщения от телеканала NBC о вариантах действий, которые США рассматривают накануне переговоров с Россией. Могу недвусмысленно заявить, что мы НЕ рассматриваем возможность сокращения численности войск в Европе или изменение позиции по данному вопросу", - написал Кирби в своем аккаунте в Twitter.Представитель оборонного ведомства США добавил, что США также не планируют менять численность своих сил в странах Балтии и Польше.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220104/pentagon-1766588120.html
https://ria.ru/20220107/peregovory-1766904107.html
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пентагон, сша, европа, в мире, министерство обороны сша, джон кирби, россия
20:42 08.01.2022 (обновлено: 21:05 08.01.2022)
США не изменят позицию по военному присутствию в Европе, заявил Пентагон
Пресс-секретарь Пентагона Кирби: США не будут сокращать военное присутствие в Европе