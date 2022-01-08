В Алма-Ате увеличили число патрульных нарядов полиции
В Алма-Ате увеличили число патрульных нарядов, полицейские несут службу в бронежилетах
© AP Photo / Vladimir TretyakovСотрудники полиции в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Сотрудники полиции в Алма-Ате, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Количество патрульных нарядов полиции увеличилось в Алма-Ате, инспекторы несут службу в бронежилетах и с автоматами, передает Sputnik Казахстан.
Отмечается, что в районе площади Астана все еще периодически слышны автоматные очереди. Там продолжается контртеррористическая операция.
"Инспекторы несут службу в полной экипировке – бронежилеты, автоматы. В любой момент готовы дать отпор террористам, это видно по их лицам, поведению. Прямо чувствуется напряжение", - рассказал корреспондент Sputnik Казахстан.
С улиц города постепенно убирают сгоревшие и разбитые автомобили. Площадь Республики, акимат, резиденция по-прежнему контролируются военными. В близлежащих микрорайонах иногда раздаются выстрелы. По городу работают не все АЗС. По неофициальной информации, водителям выдают по 10-20 литров горючего на машину.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.