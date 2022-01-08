https://ria.ru/20220108/pasport-1766923122.html
С 1 июля срок оформления паспорта в России сократится до пяти дней
С 1 июля срок оформления паспорта в России сократится до пяти дней - РИА Новости, 08.01.2022
С 1 июля срок оформления паспорта в России сократится до пяти дней
Оформление паспорта гражданина Российской Федерации с 1 июля текущего года будет осуществляться за пять дней. Соответствующее положение содержится в приказе... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T06:04
2022-01-08T06:04
2022-01-08T06:05
общество
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Оформление паспорта гражданина Российской Федерации с 1 июля текущего года будет осуществляться за пять дней. Соответствующее положение содержится в приказе Министерства внутренних дел.Нововведение коснется также паспорта с электронным носителем.Сейчас, согласно действующим нормам, паспорт, в случае подачи необходимых документов по месту жительства, оформляется за десять дней. Во всех остальных случаях закон отводит на эту процедуру 30 суток.Ранее начальник управления по вопросам миграции столичного ГУМВД Дмитрий Сергиенко рассказал, что паспорт становится недействительным при внесении в него непредусмотренных законодательством сведений, отметок или записей. Также документ перестает быть пригодным для использования в случае нарушения элементов защиты бланка, а также при наличии повреждений, нарушающих целостность бланка паспорта.Также стало известно, что бумажный паспорт гражданина России будут аннулировать после выдачи цифрового документа.
https://ria.ru/20211230/grazhdanstvo-1766100448.html
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общество, россия
06:04 08.01.2022 (обновлено: 06:05 08.01.2022)
С 1 июля срок оформления паспорта в России сократится до пяти дней
С 1 июля 2022 года срок оформления паспорта гражданина России сократится до пяти дней
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости.
Оформление паспорта гражданина Российской Федерации
с 1 июля текущего года будет осуществляться за пять дней. Соответствующее положение содержится в приказе
Министерства внутренних дел.
Нововведение коснется также паспорта с электронным носителем.
Сейчас, согласно действующим нормам, паспорт, в случае подачи необходимых документов по месту жительства, оформляется за десять дней. Во всех остальных случаях закон отводит на эту процедуру 30 суток.
Ранее начальник управления по вопросам миграции столичного ГУМВД Дмитрий Сергиенко рассказал, что паспорт становится недействительным при внесении в него непредусмотренных законодательством сведений, отметок или записей. Также документ перестает быть пригодным для использования в случае нарушения элементов защиты бланка, а также при наличии повреждений, нарушающих целостность бланка паспорта.
Также стало известно, что бумажный паспорт гражданина России будут аннулировать после выдачи цифрового документа.