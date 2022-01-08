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Новое оружие России
https://ria.ru/20220108/pantsir-1766940618.html
Новая версия зенитного комплекса "Панцирь-СМ" появится в 2022 году
Новая версия зенитного комплекса "Панцирь-СМ" появится в 2022 году - РИА Новости, 08.01.2022
Новая версия зенитного комплекса "Панцирь-СМ" появится в 2022 году
Новая версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", а также перспективные средства вооружения "Деривация-ПВО" и "Тайфун-ПВО", появятся в 2022 году,... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T11:05
2022-01-08T11:05
новое оружие россии
безопасность
панцирь-с1
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Новая версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", а также перспективные средства вооружения "Деривация-ПВО" и "Тайфун-ПВО", появятся в 2022 году, сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."В 2022 году в интересах войсковой противовоздушной обороны планируется завершение работ по созданию перспективных средств вооружения "Деривация-ПВО", "Панцирь-СМ-СВ", "Тайфун-ПВО", - говорится в сообщении.Уточняется, что мобильный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" разрабатывается на замену зенитной самоходной установке "Шилка" и спаренных зенитных установок ЗУ-23. Новый комплекс получит 57-миллиметровую автоматическую пушку высокой баллистики и многофункциональный снаряд с дистанционным подрывом возле цели. Это позволит поражать микро- и мини-беспилотники.Модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ-СВ" на гусеничном шасси для Сухопутных войск будет иметь два типа зенитных управляемых ракет и обладать увеличенной зоной поражения. В состав вооружения боевой машины отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО могут входить как существующие комплексы "Игла", "Игла-С" и "Верба", так и ПЗРК нового поколения "Метка"."Также разрабатывается ЗРК "Птицелов", применяющий два типа ракет с разными методами наведения (самонаводящаяся по тепловому излучению цели и наводимая по лазерному лучу). Комплекс, предназначенный для действий непосредственно на переднем крае", - добавили в Минобороны.
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безопасность, панцирь-с1
11:05 08.01.2022
 
Новая версия зенитного комплекса "Панцирь-СМ" появится в 2022 году

Новая версия ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" появится в 2022 году

© Фото : Минобороны РФМодернизированный ЗРПК "Панцирь-СМ"
Модернизированный ЗРПК Панцирь-СМ - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© Фото : Минобороны РФ
Модернизированный ЗРПК "Панцирь-СМ". Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Новая версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", а также перспективные средства вооружения "Деривация-ПВО" и "Тайфун-ПВО", появятся в 2022 году, сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В 2022 году в интересах войсковой противовоздушной обороны планируется завершение работ по созданию перспективных средств вооружения "Деривация-ПВО", "Панцирь-СМ-СВ", "Тайфун-ПВО", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мобильный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" разрабатывается на замену зенитной самоходной установке "Шилка" и спаренных зенитных установок ЗУ-23. Новый комплекс получит 57-миллиметровую автоматическую пушку высокой баллистики и многофункциональный снаряд с дистанционным подрывом возле цели. Это позволит поражать микро- и мини-беспилотники.
Модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ-СВ" на гусеничном шасси для Сухопутных войск будет иметь два типа зенитных управляемых ракет и обладать увеличенной зоной поражения. В состав вооружения боевой машины отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО могут входить как существующие комплексы "Игла", "Игла-С" и "Верба", так и ПЗРК нового поколения "Метка".
"Также разрабатывается ЗРК "Птицелов", применяющий два типа ракет с разными методами наведения (самонаводящаяся по тепловому излучению цели и наводимая по лазерному лучу). Комплекс, предназначенный для действий непосредственно на переднем крае", - добавили в Минобороны.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С во время динамического показа в рамках Международного военно-технического форума Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря 2021, 23:02
В ВКС России назвали Bayraktar "лакомой" мишенью для "Панцирей"
 
Новое оружие РоссииБезопасностьПанцирь-С1
 
 
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