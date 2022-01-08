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Британия заявила о разработке гиперзвуковых ракет для конкуренции с Россией
Британия заявила о разработке гиперзвуковых ракет для конкуренции с Россией - РИА Новости, 08.01.2022
Британия заявила о разработке гиперзвуковых ракет для конкуренции с Россией
Британия планирует разработать гиперзвуковые ракеты, чтобы конкурировать в этой сфере с Россией, заявил начальник штаба обороны Соединенного королевства Тони... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T02:23
2022-01-08T07:32
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ЛОНДОН, 8 янв - РИА Новости. Британия планирует разработать гиперзвуковые ракеты, чтобы конкурировать в этой сфере с Россией, заявил начальник штаба обороны Соединенного королевства Тони Радакин.Издание отмечает в этом контексте, что Радакин изложил планы, цель которых в том, "чтобы конкурировать с растущей военной мощью России".Гиперзвуковое оружие РоссииВ России в последние годы разработаны сразу несколько гиперзвуковых комплексов. В Вооруженных силах несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы "Кинжал", проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард"."Авангард" может развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Первый полк с этими системами дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость в девять Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров.
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в мире, украина, великобритания, россия
02:23 08.01.2022 (обновлено: 07:32 08.01.2022)
 
Британия заявила о разработке гиперзвуковых ракет для конкуренции с Россией

Глава штаба обороны Британии Радакин заявил о планах разработки гиперзвуковых ракет

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
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ЛОНДОН, 8 янв - РИА Новости. Британия планирует разработать гиперзвуковые ракеты, чтобы конкурировать в этой сфере с Россией, заявил начальник штаба обороны Соединенного королевства Тони Радакин.

"У нас их (гиперзвуковых ракет - ред.) нет, а они должны быть", - сказал Радакин в интервью британскому изданию Times.

Издание отмечает в этом контексте, что Радакин изложил планы, цель которых в том, "чтобы конкурировать с растущей военной мощью России".

Гиперзвуковое оружие России

В России в последние годы разработаны сразу несколько гиперзвуковых комплексов. В Вооруженных силах несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы "Кинжал", проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".
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"Авангард" может развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Первый полк с этими системами дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).
Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.
Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость в девять Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров.
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