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В госдепе заявили, что ждут "ложных комментариев" от России о переговорах
В госдепе заявили, что ждут "ложных комментариев" от России о переговорах - РИА Новости, 08.01.2022
В госдепе заявили, что ждут "ложных комментариев" от России о переговорах
США настроены на ложные оценки предстоящих переговоров со стороны РФ, призывают относиться к позиции Москвы скептически, заявил высокопоставленный представитель РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T01:16
2022-01-08T01:16
2022-01-08T01:22
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США настроены на ложные оценки предстоящих переговоров со стороны РФ, призывают относиться к позиции Москвы скептически, заявил высокопоставленный представитель госдепа."Мы ожидаем, что Россия по итогам переговоров сделает комментарии, которые не будут отражать действительности", - заявил представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.Представитель ведомства призвал союзников относиться "скептически" к тому, что скажет РФ.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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в мире, сша, россия
01:16 08.01.2022 (обновлено: 01:22 08.01.2022)
В госдепе заявили, что ждут "ложных комментариев" от России о переговорах
В госдепе заявили, что ожидают "ложных оценок" от России о переговорах в Женеве