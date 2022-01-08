https://ria.ru/20220108/otsenki-1766917660.html

В госдепе заявили, что ждут "ложных комментариев" от России о переговорах

В госдепе заявили, что ждут "ложных комментариев" от России о переговорах - РИА Новости, 08.01.2022

В госдепе заявили, что ждут "ложных комментариев" от России о переговорах

США настроены на ложные оценки предстоящих переговоров со стороны РФ, призывают относиться к позиции Москвы скептически, заявил высокопоставленный представитель РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T01:16

2022-01-08T01:16

2022-01-08T01:22

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сша

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США настроены на ложные оценки предстоящих переговоров со стороны РФ, призывают относиться к позиции Москвы скептически, заявил высокопоставленный представитель госдепа."Мы ожидаем, что Россия по итогам переговоров сделает комментарии, которые не будут отражать действительности", - заявил представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.Представитель ведомства призвал союзников относиться "скептически" к тому, что скажет РФ.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220108/obsuzhdenie-1766917121.html

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в мире, сша, россия