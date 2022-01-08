https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766935425.html
В Башкирии в бассейне 11 человек отравились хлором
В Башкирии в бассейне 11 человек отравились хлором - РИА Новости, 08.01.2022
В Башкирии в бассейне 11 человек отравились хлором
Одиннадцать человек госпитализировали в результате отравления хлором в бассейне банного комплекса в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T10:11
2022-01-08T10:11
2022-01-08T11:27
происшествия
иглинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 8 янв - РИА Новости. Одиннадцать человек госпитализировали в результате отравления хлором в бассейне банного комплекса в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону."Поступило сообщение о том, что 11 человек предварительно надышались хлором в седе Ясная поляна Иглинского района по улице Хвойная, 2 в банном комплексе "Домашний", - говорится в сообщении.Отмечается, что информация доведена до заинтересованных министерств и ведомств. На место направлена оперативная группа ГУ МЧС Башкирии и лаборатория химико-радиометрического центра госкомитета региона по ЧС."Предварительно, в бассейн хлора вышло больше, чем надо. Все 11 человек госпитализированы: двое в реанимации, девять человек в токсикологическом отделении", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.В пресс-службе ГУ МЧС по республике уточнили, что пострадавшие не попали в реанимацию, а в данный момент находятся на обследовании в городской клинической больнице №21.По факту массового отравления следственные органы Башкирии организовали проверку. "Иглинским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по республике проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщает СУСК по региону.
https://ria.ru/20220103/sk-1766462523.html
https://ria.ru/20210927/otravlenie-1751949368.html
иглинский район
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, иглинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:11 08.01.2022 (обновлено: 11:27 08.01.2022)
В Башкирии в бассейне 11 человек отравились хлором
В Башкирии в бассейне 11 человек отравились хлором, все госпитализированы
УФА, 8 янв - РИА Новости.
Одиннадцать человек госпитализировали в результате отравления хлором в бассейне банного комплекса в Башкирии, сообщает ГУ МЧС
по региону.
"Поступило сообщение о том, что 11 человек предварительно надышались хлором в седе Ясная поляна Иглинского района
по улице Хвойная, 2 в банном комплексе "Домашний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация доведена до заинтересованных министерств и ведомств. На место направлена оперативная группа ГУ МЧС Башкирии и лаборатория химико-радиометрического центра госкомитета региона по ЧС.
"Предварительно, в бассейн хлора вышло больше, чем надо. Все 11 человек госпитализированы: двое в реанимации, девять человек в токсикологическом отделении", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
В пресс-службе ГУ МЧС по республике уточнили, что пострадавшие не попали в реанимацию, а в данный момент находятся на обследовании в городской клинической больнице №21.
По факту массового отравления следственные органы Башкирии организовали проверку. "Иглинским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по республике проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщает СУСК по региону.