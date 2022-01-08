https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766930673.html

В Оренбуржье четыре человека погибли из-за отравления выхлопными газами

В Оренбуржье четыре человека погибли из-за отравления выхлопными газами - РИА Новости, 08.01.2022

В Оренбуржье четыре человека погибли из-за отравления выхлопными газами

Четверо юношей смертельно отравились выхлопными газами в автомобиле, где распивали спиртное в оренбургском селе, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T09:14

2022-01-08T09:14

2022-01-08T09:14

происшествия

оренбург

оренбургская область

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УФА, 8 янв – РИА Новости. Четверо юношей смертельно отравились выхлопными газами в автомобиле, где распивали спиртное в оренбургском селе, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.По данным ведомства, трагедия произошла утром 8 января в поселке Адамовка."В салоне автомобиля в гараже обнаружили тела троих жителей поселка мужского пола 19, 15 и 15 лет, а также 18-летнего жителя Оренбурга. На момент обнаружения тел двигатель автомобиля был запущен, двери салона заперты, в помещении гаража имелись явные признаки высокой концентрации выхлопных газов, ворота гаража были заперты изнутри, дверь прикрыта, установлены признаки предшествовавшего распития спиртных напитков, а также воздействия на организм токсичных веществ двигателя внутреннего сгорания, телесных повреждений не выявлено", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"."В настоящее время производятся следственные и процессуальные действия, направленные на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается", - сообщает СУСК РФ по области.

https://ria.ru/20220104/ivanovo-1766549661.html

https://ria.ru/20220103/sk-1766462523.html

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