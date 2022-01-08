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В Оренбуржье четыре человека погибли из-за отравления выхлопными газами
В Оренбуржье четыре человека погибли из-за отравления выхлопными газами - РИА Новости, 08.01.2022
В Оренбуржье четыре человека погибли из-за отравления выхлопными газами
Четверо юношей смертельно отравились выхлопными газами в автомобиле, где распивали спиртное в оренбургском селе, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T09:14
2022-01-08T09:14
происшествия
оренбург
оренбургская область
россия
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УФА, 8 янв – РИА Новости. Четверо юношей смертельно отравились выхлопными газами в автомобиле, где распивали спиртное в оренбургском селе, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.По данным ведомства, трагедия произошла утром 8 января в поселке Адамовка."В салоне автомобиля в гараже обнаружили тела троих жителей поселка мужского пола 19, 15 и 15 лет, а также 18-летнего жителя Оренбурга. На момент обнаружения тел двигатель автомобиля был запущен, двери салона заперты, в помещении гаража имелись явные признаки высокой концентрации выхлопных газов, ворота гаража были заперты изнутри, дверь прикрыта, установлены признаки предшествовавшего распития спиртных напитков, а также воздействия на организм токсичных веществ двигателя внутреннего сгорания, телесных повреждений не выявлено", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"."В настоящее время производятся следственные и процессуальные действия, направленные на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается", - сообщает СУСК РФ по области.
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происшествия, оренбург, оренбургская область, россия
09:14 08.01.2022
 
В Оренбуржье четыре человека погибли из-за отравления выхлопными газами

В Оренбуржье четыре человека погибли из-за отравления выхлопными газами в машине

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 8 янв – РИА Новости. Четверо юношей смертельно отравились выхлопными газами в автомобиле, где распивали спиртное в оренбургском селе, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.
По данным ведомства, трагедия произошла утром 8 января в поселке Адамовка.
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"В салоне автомобиля в гараже обнаружили тела троих жителей поселка мужского пола 19, 15 и 15 лет, а также 18-летнего жителя Оренбурга. На момент обнаружения тел двигатель автомобиля был запущен, двери салона заперты, в помещении гаража имелись явные признаки высокой концентрации выхлопных газов, ворота гаража были заперты изнутри, дверь прикрыта, установлены признаки предшествовавшего распития спиртных напитков, а также воздействия на организм токсичных веществ двигателя внутреннего сгорания, телесных повреждений не выявлено", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"В настоящее время производятся следственные и процессуальные действия, направленные на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается", - сообщает СУСК РФ по области.
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