В Оренбуржье четыре человека погибли из-за отравления выхлопными газами
В Оренбуржье четыре человека погибли из-за отравления выхлопными газами в машине
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
УФА, 8 янв – РИА Новости. Четверо юношей смертельно отравились выхлопными газами в автомобиле, где распивали спиртное в оренбургском селе, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.
По данным ведомства, трагедия произошла утром 8 января в поселке Адамовка.
4 января, 14:27В Иваново женщина и два ребенка отравились угарным газом
"В салоне автомобиля в гараже обнаружили тела троих жителей поселка мужского пола 19, 15 и 15 лет, а также 18-летнего жителя Оренбурга. На момент обнаружения тел двигатель автомобиля был запущен, двери салона заперты, в помещении гаража имелись явные признаки высокой концентрации выхлопных газов, ворота гаража были заперты изнутри, дверь прикрыта, установлены признаки предшествовавшего распития спиртных напитков, а также воздействия на организм токсичных веществ двигателя внутреннего сгорания, телесных повреждений не выявлено", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"В настоящее время производятся следственные и процессуальные действия, направленные на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается", - сообщает СУСК РФ по области.
3 января, 10:18В Омске девять детей отравились парами хлора