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Госдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО
Госдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО - РИА Новости, 08.01.2022
Госдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО
США считают "проблематичными" российские призывы убрать ядерное оружие с территорий стран-союзниц по НАТО, сообщила журналистам высокопоставленный представитель РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T00:49
2022-01-08T00:49
2022-01-08T00:49
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США считают "проблематичными" российские призывы убрать ядерное оружие с территорий стран-союзниц по НАТО, сообщила журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента."Это будет проблематично для США. Мы подтверждаем, что пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом", - сказала она в преддверии переговоров о безопасности с Россией.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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в мире, сша, нато, россия
Госдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО
Госдеп назвал призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО "проблематичными"