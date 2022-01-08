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Госдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО

Госдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО - РИА Новости, 08.01.2022

Госдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО

США считают "проблематичными" российские призывы убрать ядерное оружие с территорий стран-союзниц по НАТО, сообщила журналистам высокопоставленный представитель РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T00:49

2022-01-08T00:49

2022-01-08T00:49

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США считают "проблематичными" российские призывы убрать ядерное оружие с территорий стран-союзниц по НАТО, сообщила журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента."Это будет проблематично для США. Мы подтверждаем, что пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом", - сказала она в преддверии переговоров о безопасности с Россией.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220108/progress-1766915806.html

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в мире, сша, нато, россия