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Госдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из Европы
Госдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из Европы - РИА Новости, 08.01.2022
Госдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из Европы
Сообщения СМИ о готовности США обсуждать с РФ возможность отвода сил из Восточной Европы неточные, заявил высокопоставленный представитель госдепа США. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T01:04
2022-01-08T01:04
2022-01-08T01:04
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Сообщения СМИ о готовности США обсуждать с РФ возможность отвода сил из Восточной Европы неточные, заявил высокопоставленный представитель госдепа США."Хочу быть предельной ясной: сообщения неточные", - заявил представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.По словам представителя ведомства, напротив, США доводят до сведения России, что в случае эскалации ситуации на границе Украины НАТО укрепит восточный фланг, поскольку альянс вынужден будет исполнять священные обязательство перед союзниками.В госдепе подчеркнули, что США не ожидают сокращения сил в Европе и не обсуждают с РФ численность военных в странах Балтии и Польше. Обратные утверждения в СМИ госдеп назвал "ложными".
https://ria.ru/20220108/oruzhie-1766916003.html
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в мире, сша, европа, нато, россия
Госдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из Европы
Госдеп назвал сообщения о готовности обсуждать с Россией отвод сил из Европы "неточными"