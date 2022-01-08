https://ria.ru/20220108/nastroenie-1767002302.html

Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве

Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве - РИА Новости, 08.01.2022

Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя "неоптимистичный" настрой США перед встречей с РФ в Женеве, шутливо посоветовала американским... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T22:35

2022-01-08T22:35

2022-01-08T23:18

сша

женева (город)

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

вена

совет россия-нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763069211_0:243:3194:2040_1920x0_80_0_0_d86c794c63610b7d20e4b3f270be8c32.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя "неоптимистичный" настрой США перед встречей с РФ в Женеве, шутливо посоветовала американским партнерам каким-либо образом поднять настроение.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон не настроен на предстоящие переговоры с Москвой оптимистично - по его словам, США идут на переговоры "с ощущением реализма, не оптимизма"."Ну, пусть поднимут себе настроение каким-нибудь образом", - указала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" в ответ на просьбу прокомментировать заявление американской стороны.Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220108/ssha-1766999960.html

сша

женева (город)

россия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, женева (город), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, вена, совет россия-нато