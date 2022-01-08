https://ria.ru/20220108/nastroenie-1767002302.html
Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве
Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве - РИА Новости, 08.01.2022
Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя "неоптимистичный" настрой США перед встречей с РФ в Женеве, шутливо посоветовала американским... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T22:35
2022-01-08T22:35
2022-01-08T23:18
сша
женева (город)
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
вена
совет россия-нато
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя "неоптимистичный" настрой США перед встречей с РФ в Женеве, шутливо посоветовала американским партнерам каким-либо образом поднять настроение.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон не настроен на предстоящие переговоры с Москвой оптимистично - по его словам, США идут на переговоры "с ощущением реализма, не оптимизма"."Ну, пусть поднимут себе настроение каким-нибудь образом", - указала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" в ответ на просьбу прокомментировать заявление американской стороны.Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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сша, женева (город), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, вена, совет россия-нато
22:35 08.01.2022 (обновлено: 23:18 08.01.2022)
Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве
Представитель МИД Захарова предложила США "поднять настроение" перед встречей в Женеве