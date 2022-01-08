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Полицейский погиб при нападении на патрульный автомобиль под Курганом
Полицейский погиб при нападении на патрульный автомобиль под Курганом - РИА Новости, 08.01.2022
Полицейский погиб при нападении на патрульный автомобиль под Курганом
Сотрудник патрульно-постовой службы полиции погиб, второй полицейский госпитализирован после вооруженного нападения в поселке Мишкино Курганской области,... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T11:20
2022-01-08T16:19
происшествия
курганская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 янв — РИА Новости. Сотрудник патрульно-постовой службы полиции погиб, второй полицейский госпитализирован после вооруженного нападения в поселке Мишкино Курганской области, злоумышленник ликвидирован, сообщила пресс-служба регионального управления МВД."В ночь на 8 января &lt;...&gt; неизвестный совершил вооруженное нападение на автомобиль сотрудников патрульно-постовой службы отделения полиции "Мишкинское" межмуниципального отдела МВД России "Юргамышский", в ходе которого сержант полиции Денис Михалёв 1995 года рождения погиб на месте, его коллега, младший сержант полиции, с ранением госпитализирован в медицинское учреждение", — уточнили в ведомстве.Мужчина оказал сопротивление прибывшим на место сотрудникам Росгвардии, его застрелили. Нападавшим оказался ранее судимый местный житель 1977 года рождения.На место ЧП выехал начальник управления МВД России по Курганской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов, продолжаются следственные мероприятия.СК возбудило уголовное дело по статье 317 за посягательство на жизнь силовика.Следствие уточнило, что 44-летний местный житель из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в полицейских, находившихся в автомобиле УАЗ, припаркованном недалеко от районного отдела полиции.
https://ria.ru/20211220/napadenie-1764612087.html
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происшествия, курганская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
11:20 08.01.2022 (обновлено: 16:19 08.01.2022)
 
Полицейский погиб при нападении на патрульный автомобиль под Курганом

Полицейский погиб, еще один пострадал при нападении на патрульный автомобиль под Курганом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 янв — РИА Новости. Сотрудник патрульно-постовой службы полиции погиб, второй полицейский госпитализирован после вооруженного нападения в поселке Мишкино Курганской области, злоумышленник ликвидирован, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
"В ночь на 8 января <...> неизвестный совершил вооруженное нападение на автомобиль сотрудников патрульно-постовой службы отделения полиции "Мишкинское" межмуниципального отдела МВД России "Юргамышский", в ходе которого сержант полиции Денис Михалёв 1995 года рождения погиб на месте, его коллега, младший сержант полиции, с ранением госпитализирован в медицинское учреждение", — уточнили в ведомстве.
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На место ЧП выехал начальник управления МВД России по Курганской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов, продолжаются следственные мероприятия.
СК возбудило уголовное дело по статье 317 за посягательство на жизнь силовика.
Следствие уточнило, что 44-летний местный житель из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в полицейских, находившихся в автомобиле УАЗ, припаркованном недалеко от районного отдела полиции.
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ПроисшествияКурганская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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