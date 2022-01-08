https://ria.ru/20220108/napadenie-1766942322.html
Полицейский погиб при нападении на патрульный автомобиль под Курганом
Полицейский погиб при нападении на патрульный автомобиль под Курганом - РИА Новости, 08.01.2022
Полицейский погиб при нападении на патрульный автомобиль под Курганом
Сотрудник патрульно-постовой службы полиции погиб, второй полицейский госпитализирован после вооруженного нападения в поселке Мишкино Курганской области,... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T11:20
2022-01-08T11:20
2022-01-08T16:19
происшествия
курганская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 8 янв — РИА Новости. Сотрудник патрульно-постовой службы полиции погиб, второй полицейский госпитализирован после вооруженного нападения в поселке Мишкино Курганской области, злоумышленник ликвидирован, сообщила пресс-служба регионального управления МВД."В ночь на 8 января <...> неизвестный совершил вооруженное нападение на автомобиль сотрудников патрульно-постовой службы отделения полиции "Мишкинское" межмуниципального отдела МВД России "Юргамышский", в ходе которого сержант полиции Денис Михалёв 1995 года рождения погиб на месте, его коллега, младший сержант полиции, с ранением госпитализирован в медицинское учреждение", — уточнили в ведомстве.Мужчина оказал сопротивление прибывшим на место сотрудникам Росгвардии, его застрелили. Нападавшим оказался ранее судимый местный житель 1977 года рождения.На место ЧП выехал начальник управления МВД России по Курганской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов, продолжаются следственные мероприятия.СК возбудило уголовное дело по статье 317 за посягательство на жизнь силовика.Следствие уточнило, что 44-летний местный житель из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в полицейских, находившихся в автомобиле УАЗ, припаркованном недалеко от районного отдела полиции.
https://ria.ru/20211220/napadenie-1764612087.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211202/nindzya-1761924664.html
курганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
11:20 08.01.2022 (обновлено: 16:19 08.01.2022)
Полицейский погиб при нападении на патрульный автомобиль под Курганом
Полицейский погиб, еще один пострадал при нападении на патрульный автомобиль под Курганом