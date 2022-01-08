https://ria.ru/20220108/moskva-1766950412.html

Городские службы Москвы готовы к работе при низкой температуре

Городские службы Москвы готовы к работе при низкой температуре - РИА Новости, 08.01.2022

Городские службы Москвы готовы к работе при низкой температуре

Городские службы и энергетический комплекс Москвы готовы к работе в условиях низких температур, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T12:32

2022-01-08T12:32

2022-01-08T12:32

общество

москва

новый год

петр бирюков

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Городские службы и энергетический комплекс Москвы готовы к работе в условиях низких температур, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в ближайшие дни температура воздуха будет понижаться, а в начале следующей недели в город вновь вернутся крепкие морозы. Городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях низких температур."Теплоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме. Городские службы заблаговременно поднимают температуру теплоносителя в системе теплоснабжения на основе краткосрочного прогноза погоды. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Уточняется, что система теплоснабжения Москвы включает более 17 тысяч километров тепловых сетей. Современные системы позволяют своевременно реагировать на погодные изменения и регулировать подачу тепла.

https://ria.ru/20220108/sneg-1766944822.html

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общество, москва, новый год, петр бирюков