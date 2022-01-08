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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220108/moskva-1766945405.html
В Москве выявили 3072 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 3072 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 08.01.2022
В Москве выявили 3072 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 3072, 1376 и 1246 заражений соответственно,... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T11:48
2022-01-08T11:48
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 3072, 1376 и 1246 заражений соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 3072, Санкт-Петербург - 1376, Московская область - 1246", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе - один.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:48 08.01.2022
 
В Москве выявили 3072 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 3072 случая заражения коронавирусом за сутки

© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в карантинном центре в Коммунарке
Медик в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 3072, 1376 и 1246 заражений соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва - 3072, Санкт-Петербург - 1376, Московская область - 1246", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе - один.
 
Распространение коронавирусаСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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