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В Москве выявили 3072 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 3072 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 08.01.2022

В Москве выявили 3072 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 3072, 1376 и 1246 заражений соответственно,... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T11:48

2022-01-08T11:48

2022-01-08T11:48

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 3072, 1376 и 1246 заражений соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 3072, Санкт-Петербург - 1376, Московская область - 1246", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе - один.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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