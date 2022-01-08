https://ria.ru/20220108/minsk-1766929892.html

В Минске обрушилась пешеходная часть моста

В Минске обрушилась пешеходная часть моста - РИА Новости, 08.01.2022

В Минске обрушилась пешеходная часть моста

Пешеходная часть моста обрушилась в Минске, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС Белоруссии. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T09:06

2022-01-08T09:06

2022-01-08T17:07

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МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Пешеходная часть моста обрушилась в Минске, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС Белоруссии."Подразделения МЧС работают на месте обрушения пешеходной части моста через улицу Немига в Минске. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.В мэрии Минска сообщили, что ведется демонтаж обрушившейся конструкции."Предварительная версия обрушения пешеходной части моста через улицу Немига в Минске — усталость конструкций (в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур). Все конструкции путепровода будут проверены максимально оперативно и тщательно", - говорится в сообщении Мингорисполкома в Telegram-канале.

https://ria.ru/20211117/most-1759448926.html

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в мире, минск, мчс белоруссии