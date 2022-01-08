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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220108/mid-1766923248.html
В МИД России назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамством
В МИД России назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамством - РИА Новости, 08.01.2022
В МИД России назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамством
МИД назвал высказывания государственного секретаря США Энтони Блинкена о роли "русских" в Казахстане шуткой "в хамской манере". РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T06:06
2022-01-08T15:26
беспорядки в казахстане
в мире
сша
александр грушко
одкб
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
энтони блинкен
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. МИД назвал высказывания государственного секретаря США Энтони Блинкена о роли "русских" в Казахстане шуткой "в хамской манере".В ведомстве напомнили, что американский дипломат сопроводил "абсолютно легитимный ответ ОДКБ" на призыв руководства республики помочь в обеспечении безопасности ехидной репликой: "Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти".По словам авторов поста, этому учат все три сотни лет американской государственности. "Многое по этому поводу расскажут индейцы Североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя "дома" этих незваных гостей", — заключили в ведомстве.Ответы МИД на "вопросы" ЗападаРанее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова представителя Белого дома Джен Псаки, заявившей, что у Вашингтона есть вопросы по поводу легитимности запроса Казахстана на приглашение сил ОДКБ."Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию", — написала она в своем Telegram-канале.Как заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя высказывание главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о помощи Казахстану со стороны ОДКБ, было бы хорошо, если бы Запад признал миротворческую роль России в урегулировании конфликтов."Он прав в том, что надо избегать ситуаций оказания военного содействия, таких как гуманитарные бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция в Ливии, попытки расчленить Сирию. Было бы хорошо, если бы наконец Запад признал очевидное: Россия прекращала конфликты, переводила их в русло мирного политического урегулирования", — подчеркнул он.Своим заявлением Боррель, "видимо, имеет в виду необходимость не допустить принятия решения о развертывании на Украине военно-тренировочной миссии ЕС", отметил Грушко."Уж точно всякое содействие режиму, грубо, бесцеремонно и безнаказанно нарушающему обязательства по мирному урегулированию внутриукраинского конфликта, должно быть незамедлительно прекращено", — добавил он.По словам посла России в США Анатолия Антонова, Москва считает, что события в Казахстане инспирированы извне, и надеется, что никто не будет оспаривать право этой страны на обращение за помощью к ОДКБ. Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с казахстанскими силовиками, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов ранили около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Глава государства также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Задачи бойцов — охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, сша, александр грушко, одкб, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен, касым-жомарт токаев, мвд казахстана, россия
06:06 08.01.2022 (обновлено: 15:26 08.01.2022)
 
В МИД России назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамством

В МИД заявили, что Блинкен в хамской манере прокомментировал действия ОДКБ в Казахстане

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. МИД назвал высказывания государственного секретаря США Энтони Блинкена о роли "русских" в Казахстане шуткой "в хамской манере".
В ведомстве напомнили, что американский дипломат сопроводил "абсолютно легитимный ответ ОДКБ" на призыв руководства республики помочь в обеспечении безопасности ехидной репликой: "Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти".
"Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным", — говорится в записи в Telegram-канале МИД.
По словам авторов поста, этому учат все три сотни лет американской государственности.
"Многое по этому поводу расскажут индейцы Североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя "дома" этих незваных гостей", — заключили в ведомстве.

Ответы МИД на "вопросы" Запада

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова представителя Белого дома Джен Псаки, заявившей, что у Вашингтона есть вопросы по поводу легитимности запроса Казахстана на приглашение сил ОДКБ.
"Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию", — написала она в своем Telegram-канале.
Как заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя высказывание главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о помощи Казахстану со стороны ОДКБ, было бы хорошо, если бы Запад признал миротворческую роль России в урегулировании конфликтов.
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"Он прав в том, что надо избегать ситуаций оказания военного содействия, таких как гуманитарные бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция в Ливии, попытки расчленить Сирию. Было бы хорошо, если бы наконец Запад признал очевидное: Россия прекращала конфликты, переводила их в русло мирного политического урегулирования", — подчеркнул он.
Своим заявлением Боррель, "видимо, имеет в виду необходимость не допустить принятия решения о развертывании на Украине военно-тренировочной миссии ЕС", отметил Грушко.
"Уж точно всякое содействие режиму, грубо, бесцеремонно и безнаказанно нарушающему обязательства по мирному урегулированию внутриукраинского конфликта, должно быть незамедлительно прекращено", — добавил он.
По словам посла России в США Анатолия Антонова, Москва считает, что события в Казахстане инспирированы извне, и надеется, что никто не будет оспаривать право этой страны на обращение за помощью к ОДКБ.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с казахстанскими силовиками, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов ранили около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
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Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Задачи бойцов — охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
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